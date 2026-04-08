李錦記贊助不丹青年廚師赴港交流 精進廚藝

中國香港 - 2026年4月8日 - 亞洲醬料及調味品全球領導者李錦記醬料（下稱「李錦記」）於 2026 年 3 月 1 日至 19 日為來自不丹 De-suung青年技能培訓項目（DSP）的八位青年廚師籌辦了為期三週的廚藝交流活動。是次活動獲香港中華廚藝學院的鼎力支持，旨在通過職業培訓和國際交流，助力青年職業發展。



不丹國家委員會傑出成員、De-suung青年技能培訓項目（DSP）指導委員會成員 Dasho Tashi Wangyal （前排左六）、不丹國王陛下秘書處副侍從長、DSP技能培訓項目執行董事兼指導委員會成員 Dasho Zimpon Wom Sonam Thinley (前排左七) 、酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬（前排左八）、李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道（前排左五）與不丹青年廚師合影，慶祝廚藝交流活動完滿結束。

參與這次活動的八位不丹廚師目前任職於酒店及DSP相關項目，透過集中而富實踐性的專業課程提升廚藝技能。他們於中華廚藝學院完成十天的專業培訓，課程聚焦中國八大菜系、精選西餐及經典粵菜的烹飪技巧。此外，培訓還包括香港地道特色美食、點心技藝以及食物擺盤藝術等內容，所有培訓均獲中華廚藝學院、國際廚藝學院、星廚管理學校及李錦記的導師悉心指導。



除課堂學習與下廚實踐外，青年廚師也深度探索了香港飲食文化與歷史，先後走訪茶餐廳等本地特色食肆、參與城市美食導賞，並前往中國新會及珠海，實地了解醬料製作工藝和廣東飲食文化。一系列豐富的體驗進一步擴闊他們的視野，啟發創新靈感，精進廚藝。



青年廚師亦於特設的貴賓午宴和不丹美食嘉年華中一展廚藝，獲DSP與李錦記醬料代表出席。

青年廚師透過有系統的學習與實習體驗、探索本地特色美食，以及體驗香港傳統文化與現代都市風貌，從中獲得啟發。

青年廚師在貴賓午宴和不丹美食嘉年華上一展廚藝。

不丹國家委員會傑出成員、DSP指導委員會成員 Dasho Tashi Wangyal表示：「我們的青年廚師在中華廚藝學院獲得了寶貴的經驗，深入學習了專業亞洲菜系、現代烹飪技巧及國際廚房規範。我謹代表DSP衷心感謝李錦記的遠見、合作以及對培養下一代烹飪人才的承諾。」



不丹國王陛下秘書處副侍從長、DSP技能培訓項目執行董事兼指導委員會成員Dasho Zimpon Wom Sonam Thinley表示：「我為這些充滿抱負的廚師感到自豪，希望他們能借助李錦記與中華廚藝學院的良好聲譽，在餐飲行業繼續深耕發展，成就更好的未來。」



酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬表示：「香港是匯聚全球美食文化的重要平台。透過這次交流，我相信不丹青年廚師不僅加深了對中、西美饌風味精髓的掌握，還學習到烹調技藝、擺盤技巧，以及對中華飲食文化建立了更深刻的理解。」



李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道表示：「李錦記相信飲食文化擁有連接人心、創造長遠機遇的力量。很高興在整個交流中，見證廚師們的熱情與成長。我們期待繼續與中華廚藝學院及 DSP 合作，培育新一代烹飪人才，並通過美食加強各社群之間的聯繫。」



自2025年起，李錦記與DSP建立合作夥伴關係，支持不丹的廚藝培訓，將國際標準、經典風味及專業知識引入DSP的培訓課程。



李錦記致力在全球發揚中華優秀飲食文化，透過旗下「全球青年廚師烹飪體驗」，已為中國、馬來西亞、南韓、越南、英國、加拿大及美國等地有志投身餐飲行業的青年提供廚藝教育、獎學金及交流機會。





