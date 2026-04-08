李錦記贊助不丹青年廚師赴港交流 精進廚藝

中國香港 - 2026年4月8日 - 亞洲醬料及調味品全球領導者李錦記醬料（下稱「李錦記」）於 2026 年 3 月 1 日至 19 日為來自不丹 De-suung青年技能培訓項目（DSP）的八位青年廚師籌辦了為期三週的廚藝交流活動。是次活動獲香港中華廚藝學院的鼎力支持，旨在通過職業培訓和國際交流，助力青年職業發展。
參與這次活動的八位不丹廚師目前任職於酒店及DSP相關項目，透過集中而富實踐性的專業課程提升廚藝技能。他們於中華廚藝學院完成十天的專業培訓，課程聚焦中國八大菜系、精選西餐及經典粵菜的烹飪技巧。此外，培訓還包括香港地道特色美食、點心技藝以及食物擺盤藝術等內容，所有培訓均獲中華廚藝學院、國際廚藝學院、星廚管理學校及李錦記的導師悉心指導。
除課堂學習與下廚實踐外，青年廚師也深度探索了香港飲食文化與歷史，先後走訪茶餐廳等本地特色食肆、參與城市美食導賞，並前往中國新會及珠海，實地了解醬料製作工藝和廣東飲食文化。一系列豐富的體驗進一步擴闊他們的視野，啟發創新靈感，精進廚藝。
青年廚師亦於特設的貴賓午宴和不丹美食嘉年華中一展廚藝，獲DSP與李錦記醬料代表出席。
不丹國家委員會傑出成員、DSP指導委員會成員 Dasho Tashi Wangyal表示：「我們的青年廚師在中華廚藝學院獲得了寶貴的經驗，深入學習了專業亞洲菜系、現代烹飪技巧及國際廚房規範。我謹代表DSP衷心感謝李錦記的遠見、合作以及對培養下一代烹飪人才的承諾。」
不丹國王陛下秘書處副侍從長、DSP技能培訓項目執行董事兼指導委員會成員Dasho Zimpon Wom Sonam Thinley表示：「我為這些充滿抱負的廚師感到自豪，希望他們能借助李錦記與中華廚藝學院的良好聲譽，在餐飲行業繼續深耕發展，成就更好的未來。」
酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬表示：「香港是匯聚全球美食文化的重要平台。透過這次交流，我相信不丹青年廚師不僅加深了對中、西美饌風味精髓的掌握，還學習到烹調技藝、擺盤技巧，以及對中華飲食文化建立了更深刻的理解。」
李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道表示：「李錦記相信飲食文化擁有連接人心、創造長遠機遇的力量。很高興在整個交流中，見證廚師們的熱情與成長。我們期待繼續與中華廚藝學院及 DSP 合作，培育新一代烹飪人才，並通過美食加強各社群之間的聯繫。」
自2025年起，李錦記與DSP建立合作夥伴關係，支持不丹的廚藝培訓，將國際標準、經典風味及專業知識引入DSP的培訓課程。
李錦記致力在全球發揚中華優秀飲食文化，透過旗下「全球青年廚師烹飪體驗」，已為中國、馬來西亞、南韓、越南、英國、加拿大及美國等地有志投身餐飲行業的青年提供廚藝教育、獎學金及交流機會。
關於李錦記
李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽www.LKK.com。
關於De-suung青年技能培訓項目
De-suung青年技能培訓項目（DSP）是不丹國王於2021年發起的皇室項目。根據不丹國王陛下的願景，DSP為年齡介乎20至25歲、已完成高中教育的不丹待業青年提供一系列高質素的短期培訓課程。所有參加者均已接受De-suung培訓，一項以價值觀為基礎、旨在鼓勵公民積極參與國家建設進程的個人發展計劃。DSP在多個領域提供短期培訓課程，幫助不同教育背景的不丹青年更好地進入就業市場。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.dsp.org.bt。
關於中華廚藝學院
中華廚藝學院（CCI）為VTC屬下14個機構成員之一，於2000年成立，乃香港特別行政區政府千禧項目之一。學院旨在提供系統化的中廚培訓學習階梯，讓有志投身中菜行業的年青人及銳意進修的在職廚師獲取或提升專業資格；並提升中廚的專業水平及地位，以鞏固香港「亞洲美食之都」的美譽。學院透過「一試兩證」技能測試，銳意使香港成為區內卓越的中廚培訓及資歷評審中心。學院亦肩負起弘揚中華飲食文化的使命，為本地及海外旅客提供廚藝興趣班。如欲了解更多資訊，請瀏覽cci.edu.hk。