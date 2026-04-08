強勁需求延續：75% 消費者計劃購買珠寶，首選天然鑽石

「悅己心態」興起與生日送禮並列成為香港天然鑽石市場關鍵動力 全新調研揭示最新市場脈搏
香港 - 2026年4月8日 - 適逢 4 月 8 日世界鑽石日，NielsenIQ 剛發佈了最新珠寶禮贈研究，為重要的送禮時節如即將到臨的母親節等提供送禮靈感。研究指出，儘管宏觀經濟環境持續複雜多變，香港天然鑽石珠寶市場仍展現出強勁韌性，消費意向持續高企。調查顯示，75% 的受訪者計劃在未來 12 個月內購買珠寶，當中 76% 首選天然鑽石。
研究亦反映消費文化的明顯轉變：「悅己心態」的提升，令更多消費者傾向主動購買珠寶以獎賞自己或紀念人生時刻，進一步印證「禮贈」的意義——不論對象是自己或摯愛——仍是推動需求的核心動力。
同時，市場對產品透明度與購買信心的要求提升，珠寶溯源與增值服務在購買決策中所佔的影響力日益增加。整體趨勢顯示，誠信、真實性與優質服務將成為品牌突圍的重要關鍵。
深入理解消費者偏好與行為︰
- 悅己消費成為關鍵動力：57% 的受訪者計劃為自己購買珠寶。當中「悅己消費」的最主要原因包括：獎勵自己（55%）、慶祝特別日子（33%），以及純粹的個人喜好或收藏（32%）。這項趨勢與傳統送禮給伴侶的浪漫行為（42%）並駕齊驅，反映個人自主與自我獎勵文化日益盛行。
- 慶祝時刻仍主導珠寶送禮：生活中的大小里程碑，依然是送贈珠寶的最常見場合。生日（51%）和週年紀念（42%）穩佔送贈和獲贈珠寶的首要場合；訂婚與結婚（31%）、情人節（31%）亦繼續佔據重要席位。
- 紀念特別場合意義最深：為他人選購珠寶時，「紀念具意義時刻」是主要送禮動機（50%），其次是表達愛意或關懷（36%），以及希望給對方驚喜（33%）。
- 消費者更見精明：溯源與增值服務成核心考量：有意購買天然鑽石的消費者中，70% 認為溯源尤其重要；80% 表示增值服務能顯著提升購買信心。價格固然是選購天然鑽石時的重要考量（55%），但消費者亦會仔細權衡 4Cs（38%）、設計（37%）及認證（36%）。
內在價值與情感連結雙驅動
天然鑽石不僅具備價值與稀有性，更逐漸融入日常生活與「悅己心態」。消費者對其內在、恒久不變的特質深感認同：75% 認為天然鑽石因稀有和供應有限，保值能力更佳；73% 則認為每顆鑽石都是獨一無二。情感連結更是關鍵，72% 表示佩戴天然鑽石能帶來愉悅感，可融入日常打扮，成為個人風格的一部分。
這些情感與象徵意義，反映在消費者的購買天然鑽石的喜好上：戒指（55%）、頸鏈（49%）、耳環（42%）和手鐲（41%）是最受歡迎的類別。中等大小的主石（68%），即約 0.5 至 1.49 卡拉，是消費者的首選。消費額集中在中價位：10,000 至 20,000 港元（31%）最受歡迎，其次是 20,000 至 30,000 港元（22%）。大多數消費者（46%）傾向按設計而非特定款式挑選鑽飾；材質方面，18K 白金（34%）最受青睞，18K 玫瑰金（18%）則緊隨其後。
線上探索 × 線下購物
儘管身處數碼時代，實體店體驗依然依然魅力不减。高達 75% 受訪者傾向在實體店選購，其中 35% 堅持整個交易均在線下完成。與此同時，溯源資訊成為連接線上與線下的重要橋樑：70% 有意購買天然鑽石的消費者重視鑽石的可追溯性，反映他們期望獲得可信、透明的資訊來強化購買信心。
獲贈禮物意願強烈預示後市向好
展望未來，消費者對收到鑽石首飾的期望依然熾熱。74% 受訪者預期未來12個月內會收到珠寶；當中有壓倒性的 85% 希望收到的是天然鑽石。特別場合（47%）是他們預期收禮的主要原因，而生日（54%）、週年紀念（44%）、情人節（40%）、訂婚與結婚（35%）是主要送禮時機。這些數字為天然鑽石行業的前景，投下信心一票。
此項消費者調查由 NIQ 於 2026 年 1 月 27 日至 2 月 11 日期間進行，透過多個線上渠道訪問了 572 名 18 至 54 歲消費者。受訪者中，24% 為男性，76% 為女性；其中大多數（77%）已婚、訂婚或有伴侶。此項調查由 De Beers 集團委託，NIQ 負責問卷設計及數據分析。
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關於De Beers集團
De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於「創守永恒」的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.debeersgroup.com。