強勁需求延續：75% 消費者計劃購買珠寶，首選天然鑽石

香港 - 2026年4月8日 - 適逢 4 月 8 日世界鑽石日，NielsenIQ 剛發佈了最新珠寶禮贈研究，為重要的送禮時節如即將到臨的母親節等提供送禮靈感。研究指出，儘管宏觀經濟環境持續複雜多變，香港天然鑽石珠寶市場仍展現出強勁韌性，消費意向持續高企。調查顯示，75% 的受訪者計劃在未來 12 個月內購買珠寶，當中 76% 首選天然鑽石。 研究亦反映消費文化的明顯轉變：「悅己心態」的提升，令更多消費者傾向主動購買珠寶以獎賞自己或紀念人生時刻，進一步印證「禮贈」的意義——不論對象是自己或摯愛——仍是推動需求的核心動力。 同時，市場對產品透明度與購買信心的要求提升，珠寶溯源與增值服務在購買決策中所佔的影響力日益增加。整體趨勢顯示，誠信、真實性與優質服務將成為品牌突圍的重要關鍵。 深入理解消費者偏好與行為︰

關於De Beers集團

De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於 「創守永恒」的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.debeersgroup.com。



