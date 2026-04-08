雲頂新耀與海森生物製藥（亞洲）有限公司簽署股權購買協議

雙方簽署股權購買協議，擬收購海森生物製藥（新加坡）有限公司全部股權，並依托其已建立的涵蓋14款已上市慢性病產品的成熟區域性商業化平台，加速亞太地區業務佈局。

本次交易總對價為2.5億美元（約合人民幣17.22億元），分三期支付。

本次交易預計將為雲頂新耀帶來近期收入與盈利貢獻。海森生物製藥（新加坡）有限公司2025年實現常態化收入（normalized revenue）8,223萬美元（約合人民幣5.66億元），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為2,727萬美元（約合人民幣1.88億元）。

本次交易將補充雲頂新耀現有管線，釋放協同效應，強化亞太地區慢性病佈局，並鞏固其作為中國及亞太地區全球創新資產首選合作夥伴的地位。

上海2026年4月8日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK，以下簡稱「公司」），一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈，其新加坡全資附屬公司EverSea Medicines (Singapore) Pte. Ltd.與海森生物製藥（亞洲）有限公司簽署股權購買協議，擬收購其全資附屬公司海森生物製藥（新加坡）有限公司全部股權。本次交易將補充公司現有管線，釋放產品組合與商業化能力的協同效應，進一步強化公司在亞太地區慢性病領域的佈局與商業化能力，並鞏固雲頂新耀作為全球創新資產在中國及亞太地區首選合作夥伴的領先地位，進一步擴大業務規模。

根據協議： 本次交易總對價為2.5億美元（約合人民幣17.22億元），將分三期支付，惟須待各期付款的相關先決條件全部滿足或由買方豁免後方可執行。其中，首期款項為1.5億美元（約合人民幣10.33億元），占總對價的60%，於交割時支付；第二期款項為5,000萬美元（約合人民幣3.44億元），占總對價的20%，預計於2028年第一季度到期支付；第三期款項為5,000萬美元（約合人民幣3.44億元），占總對價的20%，預計於2029年第一季度到期支付。

根據2026年3月簽署的意向書條款所支付的可退還定金人民幣2億元，將由海森生物製藥（亞洲）有限公司在交割後10個營業日內全額退還。

交割完成後，海森生物製藥（新加坡）有限公司將成為雲頂新耀的間接全資附屬公司，其財務業績將併入公司財務報表。

通過本次收購，雲頂新耀將把在中國市場已驗證的商業化能力和創新藥產品拓展至亞太地區，強化區域佈局，加快現有及未來產品的市場准入與商業化進程，並為後續創新產品的國際化拓展奠定基礎。 海森生物製藥（新加坡）有限公司主要擁有亞太地區多個國家和地區的14種品牌慢性病產品的商業化權利，已建立起泛亞太地區商業化平台，並配備約120人的專業銷售團隊，服務龐大且持續增長的慢性病患者群體。截至2025年12月31日的財政年度，海森生物製藥（新加坡）有限公司實現常態化收入（normalized revenue）8,223萬美元（約合人民幣5.66億元），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為2,727萬美元（約合人民幣1.88億元）。

當前，核心亞太地區市場人口已超過20億，患者群體規模龐大且持續增長，慢性病管理領域未滿足醫療需求顯著，市場潛力巨大。 雲頂新耀聚焦心血管、腎臟及代謝（CKM）等慢病治療領域，並已在中國建立起領先的慢性病創新藥商業化平台。公司核心商業化產品耐賦康®、維適平®及依嘉®，除已在中國大陸市場上市外，亦陸續在亞洲其他相關地區獲得新藥上市許可（NDA）批准，並納入當地報銷體系。作為長期戰略的一部分，公司持續評估在亞太地區收購具備成熟市場地位、明確增長前景及穩定可持續回報的製藥企業，以進一步強化區域佈局並拓展業務規模。本次交易將加速公司現有產品在亞洲市場的商業化進程，推動海外收入增長，並進一步拓展亞太地區業務版圖，強化全球戰略佈局。

未來數年，中國創新藥加速進入亞太市場將迎來重要發展機遇。憑借臨床價值、可負擔性及可及性方面的綜合優勢，中國創新藥與亞太地區日益增長的醫療需求持續契合。同時，該地區監管路徑與市場准入框架不斷完善，對創新療法的認知度持續提升，使中國創新藥獲得更高的接受度。在此背景下，長期成功的關鍵不僅在於產品本身，更在於在註冊、市場准入、醫學事務及商業化等關鍵環節建立本地化運營能力，從而在該快速增長的市場中形成持續競爭優勢。

雲頂新耀致力於成為亞洲領先的全球綜合性生物製藥公司。此次交易將助力公司把握亞太市場增長機遇，並為未來創新產品的國際化拓展提供重要支撐。 關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求及世界衛生組織（WHO）PQ標準建設。

公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

關於海森生物製藥（亞洲）有限公司及海森生物製藥（新加坡）有限公司

海森生物製藥（亞洲）有限公司為一家在開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

海森生物製藥（新加坡）有限公司為一家於新加坡註冊成立的有限公司，主要從事慢性病及急重症領域（尤其是心血管及代謝板塊）的處方藥品商業化，擁有14種慢病領域品牌產品在亞太多個國家和地區的資產權利，包括上市許可持有人（MAH）權利、商標及廣泛的商業化權益。 前瞻性聲明

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。