保護您的創意未來：卓遠 Accolade IP 解構商標與版權註冊的關鍵差異 助中小企業建立全球 IP 防線

為協助企業更清晰地部署知識產權策略，卓遠 Accolade IP 提出系統化解析，幫助企業理解兩大權利的功能差異，並建立兼顧品牌、內容與全球市場拓展的保護結構。

香港2026年4月8日 /美通社/ -- 在品牌競爭與內容經濟高速發展的時代，智慧財產權已成為中小企業最關鍵、同時也最容易被低估的核心資產。國際知識產權服務機構 卓遠 Accolade IP （ NASDAQ: ACCL ） 指出，許多企業在保護創意時，常混淆 商標 與 版權 的角色與適用範圍，導致權利配置錯位，甚至留下法律漏洞。

商標：守護品牌識別與市場信任

商標是用來識別商品或服務來源的標誌性元素，包括企業名稱、產品名稱、標誌、口號，甚至顏色、聲音與包裝方式。其核心價值在於防止市場混淆，確保消費者能清楚辨認品牌來源。

卓遠 Accolade IP 指出，商標若未經正式註冊，僅能依賴使用產生有限的權利範圍，對跨境經營與維權極為不利。

版權：保護創意成果的「具體表達」

版權則保護已固定於有形媒介中的原創作品，例如文字內容、藝術設計、音樂作品、攝影、影像、軟體程式碼及建築作品。