DFC提供資金支持，助力PELA向美國及盟友市場供應關鍵銻產品

澳大利亞珀斯2026年4月8日 /美通社/ -- 澳大利亞主營關鍵金屬與貴金屬的公司Pela Global Limited (PELA)，已經與美國國際開發金融公司(DFC)簽署了項目開發資助協議，由此獲得高達500萬美元的資金，用於推進其在北馬其頓的Krstov Dol銻礦重啟項目。此次交易是DFC在銻領域的首筆投資，也是其在北馬其頓的首個項目，充分證明了該項目在戰略和商業層面的重要地位。
該協議包含後續融資的可能性（需要視可行性及DFC的投資標準而定），並展現了一條極具潛力的路徑，可以通往項目建設及長期發展支持階段。
DFC首席執行官Ben Black說：「DFC很榮幸能夠宣佈與Pela就該戰略性的項目開發協議達成合作，這也是我們在北馬其頓的首個合作項目。通過支持Krstov Dol棕地銻礦及其加工業務的重啟，該項目將有助於推動全球銻供應多元化，減少對中國供應的依賴，並為美國及其盟友確保這一關鍵礦產的可靠來源。」
這筆投資以Krstov Dol銻礦(KDM)項目的戰略定位為支撐。KDM項目是一座歷史上曾開採過銻的礦藏，現正被開發為美國及其盟友市場近期的銻供應來源。銻是國防、半導體和能源系統中的一種關鍵原材料，而近期盟友經濟體中的銻產能有限，這使得該項目有望從日益緊張的供需態勢中獲益。
DFC提供的資金將助力實現關鍵可行性里程碑，包括編製符合JORC規範（澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規範）的礦產資源估算報告，以及開展符合國際標準的評估工作，從而降低項目風險，推動項目向開發階段邁進。
作為與DFC達成協議的後續舉措，PELA近期與美國本土企業PGM Processing展開合作，共同探討商業承購協議事宜。根據合作安排，若加工試驗及項目開發里程碑順利達成，那麼PGM Processing計劃從PELA採購大量銻精礦和尾礦。
PELA Global董事總經理Nik Jovanovski表示：「DFC的投資與PGM Processing的合作相輔相成，預計將依托盟友生產及美國本土加工，為美國構建近期銻供應體系提供有力支撐。」
該項目位於北約(NATO)成員國及歐盟(EU)候選國北馬其頓，可以為投資提供穩定且戰略契合的司法管轄環境。PELA Global正在按照國際公認的環境和社會標準推進該項目開發。
Pela Global Limited是一家澳大利亞關鍵金屬與貴金屬企業，專注於在東南歐特提斯成礦帶(Tethyan Metallogenic Belt)負責任地開發礦產資源。
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SOURCE Pela Global Limited