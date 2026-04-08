DFC提供資金支持，助力PELA向美國及盟友市場供應關鍵銻產品

澳大利亞珀斯2026年4月8日 /美通社/ -- 澳大利亞主營關鍵金屬與貴金屬的公司Pela Global Limited (PELA)，已經與美國國際開發金融公司(DFC)簽署了項目開發資助協議，由此獲得高達500萬美元的資金，用於推進其在北馬其頓的Krstov Dol銻礦重啟項目。此次交易是DFC在銻領域的首筆投資，也是其在北馬其頓的首個項目，充分證明了該項目在戰略和商業層面的重要地位。

該協議包含後續融資的可能性（需要視可行性及DFC的投資標準而定），並展現了一條極具潛力的路徑，可以通往項目建設及長期發展支持階段。