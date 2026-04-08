全國項目聯動發揮本土創意 以獨家體驗深化社區連結

香港和中國上海 - 2026年4月8日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布，其貫穿全年的「 66 成就無限」 周年慶典正式開啟第二階段。公司將於內地十個項目推出一系列全國性活動，旨在連結社區，捕捉春日的蓬勃生機。



恒隆地產「66成就無限」周年慶典第二階段精彩揭幕

為66周年誌慶第二階段打響頭炮的，是以冰淇淋形式呈獻的獨家限定活動「 怦然春動 」 。此活動結合各個以「66」品牌命名的恒隆廣場所在的城市特色與建築精髓，巧妙地轉化為專屬的味覺體驗，讓顧客在品味之間，與恒隆的周年誌慶產生情感共鳴。



66周年城市限定系列：「怦然春動」（效果圖）

「66成就無限」的春季慶祝活動將在各地項目延續，呈現與當地文化緊密相連的獨特體驗。亮點包括：天津恒隆廣場 推出「『甜』津遇見你」主題活動，於步行街百年牆呈現甜品主題藝術裝置與互動場景，配合「天津2026唄兒甜市集」，帶來一站式津味漫享之旅。瀋陽市府恒隆廣場 將公共空間轉化為充滿活力的運動中心，舉辦3v3籃球賽和匹克球體驗活動等體育項目，倡導社區健康生活方式。同時，無錫恒隆廣場 以「春日奇航」為主題，將商場化身為春日奇遇世界，配以設計特別的藝術裝置、精彩演出和一系列互動遊戲，吸引顧客沉浸其中。



上海恒隆廣場：「廿五同行，共奏新程」春季慶典 （效果圖）

恒隆地產高級董事 — 內地業務彭兆輝先生 表示：「『66 成就無限』這主題正體現了恒隆不斷演變的核心理念：我們不再僅是傳統的業主，而是銳意成為一個充滿活力的平台，致力於連結社區並激發文化創意。我們專注發掘每個城市的獨特魅力，並以此為靈感，創造出與當地文化深度契合的獨家體驗，將旗下項目從單純的商業空間，昇華為凝聚社區、啟發交流的文化樞紐，為我們所服務的社區創造恒久價值，並豐富都市生活的內涵。」



上海港匯恒隆廣場：MINISO x JENNIE聯名快閃店

是次主題活動，聯同貫穿全年的酒店尊貴禮遇 ，共同構成了「66 成就無限」周年慶典的多元體驗。從零售、辦公樓以至酒店，恒隆正透過一系列精心策劃的活動，在旗下所有物業組合中，全面體現「66」的品牌承諾。隨着慶典的推進，公司將繼續呈獻更多精彩時刻，為城市生活注入新意，與社區共創恒久價值。



附錄 — 恒隆地產內地項目重點慶祝活動





商場／城市

重點活動

活動日期

所有內地項目

66周年城市限定系列：「怦然春動」

4月11、12、18、19日

無錫恒隆廣場

於無錫「恒隆府」呈現徐悲鴻版畫藝術展：與徐悲鴻美術館合作，大師筆下的駿馬限量版畫2026年首次回歸故里無錫

3月8日至6月7日

春日奇航：開啟春日奇遇嘉年華

3月27日至5月5日

上海港匯恒隆廣場

MINISO x JENNIE聯名快閃店：獨家聯名系列全國首發

3月20日至4月19日

天津恒隆廣場

「甜」津遇見你：為期一個月的甜品盛會

3月28日至5月5日

上海恒隆廣場

「廿五同行，共奏新程」春季慶典

4月10日至5月5日

大連恒隆廣場

烏鎮戲劇節巡遊：知名文化節巡遊表演大連首演

4月11、12、18日

瀋陽皇城恒隆廣場

多樣化運動體驗：包括尊巴、綜合體能挑戰、擊劍

4月11、12、18、19日

瀋陽市府恒隆廣場

3v3籃球賽及專業匹克球賽：城中主要體育盛事

4月13日至19日、



25日至26日

昆明恒隆廣場

芭菲漫遊·美食生活節：與人氣美食IP「漫步麵包」 獨家合作

4月17日至19日

濟南恒隆廣場

66靈感生活節 · 濟南小甜市集：集合濟南人氣網紅飲品等

4月30日至5月5日

武漢恒隆廣場

戲劇嘉年華：高水準戲劇表演巡遊活動

5月1日至3日

籃球系列活動：包括網紅球員挑戰賽及青少年籃球賽

5月30、31日



無錫恒隆廣場：春日奇航

無錫「恒隆府」：呈現徐悲鴻版畫藝術展

瀋陽市府恒隆廣場：3v3籃球賽