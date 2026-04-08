恒隆地產「66成就無限」周年慶典第二階段精彩揭幕

全國項目聯動發揮本土創意 以獨家體驗深化社區連結
香港和中國上海 - 2026年4月8日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布，其貫穿全年的「
66
成就無限」
周年慶典正式開啟第二階段。公司將於內地十個項目推出一系列全國性活動，旨在連結社區，捕捉春日的蓬勃生機。
為66周年誌慶第二階段打響頭炮的，是以冰淇淋形式呈獻的獨家限定活動「 怦然春動 」 。此活動結合各個以「66」品牌命名的恒隆廣場所在的城市特色與建築精髓，巧妙地轉化為專屬的味覺體驗，讓顧客在品味之間，與恒隆的周年誌慶產生情感共鳴。
「66成就無限」的春季慶祝活動將在各地項目延續，呈現與當地文化緊密相連的獨特體驗。亮點包括：天津恒隆廣場 推出「『甜』津遇見你」主題活動，於步行街百年牆呈現甜品主題藝術裝置與互動場景，配合「天津2026唄兒甜市集」，帶來一站式津味漫享之旅。瀋陽市府恒隆廣場 將公共空間轉化為充滿活力的運動中心，舉辦3v3籃球賽和匹克球體驗活動等體育項目，倡導社區健康生活方式。同時，無錫恒隆廣場 以「春日奇航」為主題，將商場化身為春日奇遇世界，配以設計特別的藝術裝置、精彩演出和一系列互動遊戲，吸引顧客沉浸其中。
恒隆地產高級董事 — 內地業務彭兆輝先生 表示：「『66 成就無限』這主題正體現了恒隆不斷演變的核心理念：我們不再僅是傳統的業主，而是銳意成為一個充滿活力的平台，致力於連結社區並激發文化創意。我們專注發掘每個城市的獨特魅力，並以此為靈感，創造出與當地文化深度契合的獨家體驗，將旗下項目從單純的商業空間，昇華為凝聚社區、啟發交流的文化樞紐，為我們所服務的社區創造恒久價值，並豐富都市生活的內涵。」
是次主題活動，聯同貫穿全年的酒店尊貴禮遇 ，共同構成了「66 成就無限」周年慶典的多元體驗。從零售、辦公樓以至酒店，恒隆正透過一系列精心策劃的活動，在旗下所有物業組合中，全面體現「66」的品牌承諾。隨着慶典的推進，公司將繼續呈獻更多精彩時刻，為城市生活注入新意，與社區共創恒久價值。
附錄 — 恒隆地產內地項目重點慶祝活動
| 商場／城市
| 重點活動
| 活動日期
| 所有內地項目
| 66周年城市限定系列：「怦然春動」
| 4月11、12、18、19日
| 無錫恒隆廣場
| 於無錫「恒隆府」呈現徐悲鴻版畫藝術展：與徐悲鴻美術館合作，大師筆下的駿馬限量版畫2026年首次回歸故里無錫
| 3月8日至6月7日
| 春日奇航：開啟春日奇遇嘉年華
| 3月27日至5月5日
| 上海港匯恒隆廣場
| MINISO x JENNIE聯名快閃店：獨家聯名系列全國首發
| 3月20日至4月19日
| 天津恒隆廣場
| 「甜」津遇見你：為期一個月的甜品盛會
| 3月28日至5月5日
| 上海恒隆廣場
| 「廿五同行，共奏新程」春季慶典
| 4月10日至5月5日
| 大連恒隆廣場
| 烏鎮戲劇節巡遊：知名文化節巡遊表演大連首演
| 4月11、12、18日
| 瀋陽皇城恒隆廣場
| 多樣化運動體驗：包括尊巴、綜合體能挑戰、擊劍
| 4月11、12、18、19日
| 瀋陽市府恒隆廣場
| 3v3籃球賽及專業匹克球賽：城中主要體育盛事
| 4月13日至19日、
25日至26日
| 昆明恒隆廣場
| 芭菲漫遊·美食生活節：與人氣美食IP「漫步麵包」 獨家合作
| 4月17日至19日
| 濟南恒隆廣場
| 66靈感生活節 · 濟南小甜市集：集合濟南人氣網紅飲品等
| 4月30日至5月5日
| 武漢恒隆廣場
| 戲劇嘉年華：高水準戲劇表演巡遊活動
| 5月1日至3日
| 籃球系列活動：包括網紅球員挑戰賽及青少年籃球賽
| 5月30、31日
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 —— 「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。