國際互聯網旗艦盛事重臨香港 助力打造全球創科樞紐

香港2026年4月8日 /美通社/ -- 由世界互聯網大會主辦、香港特別行政區政府承辦、創新科技及工業局協辦的世界互聯網大會亞太峰會，將於4月13至14日再度於香港會議展覽中心舉行。本屆峰會以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計吸引海內外政商界、國際組織代表及專家學者出席，共同探討人工智能、安全治理與數字金融等領域的全球最新創科趨勢。 此次峰會匯聚了多位國際知名創科領袖，包括來自聯合國經濟及社會事務部和國際人工智能治理協會等重要國際組織負責人與高級別代表、「非洲互聯網之父」尼•奎諾以及「韓國互聯網之父」全吉男等業界翹楚亦將親臨現場。此外，多家知名創科企業高層管理人員，包括高通、特斯拉、「杭州六小龍」的群核科技、以及明略科技和雲跡科技等，均已確定參與峰會。

多元化議程促進區域創科合作 本屆亞太峰會的一大亮點是首設「部長級會議」，為海內外的部長級官員和國際組織代表打造高端交流與對話平台，圍繞人工智能和新質生產力如何賦能和助力亞太地區經濟的高質量增長等議題進行深入討論，藉以進一步加強區域合作。 立法會議員邱達根對峰會再度落戶香港感到鼓舞，他指出：「世界互聯網大會亞太峰會再度落戶香港，對推動區內數字經濟具有深遠戰略意義。峰會聚焦的跨境數據治理與人工智能應用，正正是香港發揮聯通中外優勢、支援高質量科研發展的關鍵。我期待藉著峰會首設的部長級會議，將深化跨境數據及人才流動的政策對接，與大灣區基建實現優勢互補。此外，透過峰會的能力建設活動，能協助業界應對技術更替下的培訓需求，為本港創科生態圈的長遠發展提供支撐。」

推動創科生態圈國際化發展 峰會今年將增設六場分論壇，匯聚多位國際知名演講嘉賓，圍繞「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」議題分享真知灼見。本地創科企業、科研團隊及初創企業可以藉此掌握全球互聯網與數字經濟的最新發展趨勢，與國內外的創科領袖深入交流，拓展合作網絡，提升本地生態圈的國際視野和實力。 署理數字政策專員張宜偉表示，透過舉辦這場國際互聯網盛會，香港可以進一步強化國際網絡，發揮其「超級聯絡人」和「超級增值人」的獨有角色，吸引更多優質企業及頂尖人才來港，同時為內地企業「出海」提供理想的平台，為香港建設國際創科中心的長遠目標注入持續動力。