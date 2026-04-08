暢遊大阪，首選環球影城區：日本環球影城官方酒店「環球影城東方大酒店」

東京2026年4月8日 /美通社/ -- 大阪是日本最受國際遊客歡迎的旅遊目的地之一。作為歷史上繁榮的商業城市，大阪以其充滿活力的氛圍、熱情好客的民風以及豐富多元的飲食文化而聞名。從章魚燒、御好燒等本地特色美食，到世界級的購物與娛樂體驗，這座城市提供便捷而精彩的旅行體驗，吸引著世界各地的遊客。當然，大阪還是世界知名主題公園——日本環球影城所在地，這也是遊客紛至沓來的另一大原因。 日本本身也以其安全性、井然有序的社會以及「以誠待客」（omotenashi）的精神而享譽全球。遊客可以在這裡體驗到傳統文化、現代美學與美麗城市景觀的獨特融合。此外，近期日元走弱的趨勢，使得日本成為更具吸引力和性價比的國際旅遊目的地。

對於計劃在五月黃金周或暑假期間遊覽大阪的遊客，強烈推薦環球影城東方大酒店。作為官方合作酒店，它距離日本環球影城僅幾步之遙，為希望充分體驗主題公園樂趣並享受大阪之旅的遊客，提供了理想的地理位置與舒適的環境。 日本環球影城官方酒店 作為日本環球影城的官方酒店，環球影城東方大酒店專為主題公園遊客量身打造了特別的住宿體驗。酒店距離主題公園入口僅咫尺之遙，是觀光與休閒的理想據點。在主題公園盡興遊玩一整天後，您可以迅速回到舒適的客房休息。

環球影城東方大酒店 環球影城東方大酒店於2021年作為日本環球影城的官方酒店開業，其設計理念為「從自然中汲取能量」。我們提供從最多可容納四人的標準大床房和雙床房，到最多可容納六人的三人房等多種房型，滿足不同旅行風格與團體規模的需求。對於較大的家庭或團體，我們提供最多可容納八人的連通房，並為追求更大空間與奢華體驗的客人提供54平方米的旗艦級高級雙床房。每間客房均採用以大地色系為主的寧靜沉穩設計，佈局功能合理，所有客人都可享受高級席夢思床墊帶來的優質睡眠。

我們的自助餐廳GREEN WALL DINING在靈感源自蔥鬱綠植的通透開放空間中，生動詮釋了「清新早晨」的理念。菜單精心設計，旨在喚醒身心，為嶄新的一天注入活力。客人可以享用豐富多樣、豐盛美味的餐點，包括我們的招牌多汁厚餡漢堡，以及Croffle班尼迪克蛋——這是一道創新的班尼迪克蛋，將酥脆黃油可頌華夫的口感與經典風味巧妙融合。搭配鮮搾橙汁，我們的早餐為您開啟大阪探險之旅提供所需的一切能量。 酒店信息與位置 地址：大阪府大阪市此花區島屋6丁目2-78，郵編：554-0024