中國移動舉辦2026年中資出海數智賦能合作會議

中國北京 - 2026年4月8日 - 3月31日，中國移動在北京舉辦2026年中資出海數智賦能合作會議。會議聚焦中資企業出海數智化發展需求，共探數智賦能中資企業出海發展新趨向，面向全球同步直播。中國電子學會理事會黨委書記張峰、中國通信企業協會會長郭浩等出席，中國移動副總經理李慧鏑出席會議並致辭。





李慧鏑指出，當前人工智慧正以前所未有的速度與廣度，深度重塑人類生產生活方式，重構全球產業競爭格局，AI已是驅動社會生產力加速躍升、引領全球產業體系變革的核心引擎。中資企業出海正從傳統的產品出海、產能出海，全面升級為以AI為核心驅動的數智能力、產業鏈協同出海。



李慧鏑表示，面對新一輪科技革命和產業變革，中國移動堅守建設網路強國、數字中國的主責。加快從"通信運營商"向"科技服務企業"轉變，以建設世界一流科技服務企業為願景，全面推動通信技術、資訊技術、智能技術融合創新，做強做優做大"通信服務、算力服務、智能服務"三大主業。中國移動將AI能力深度融入三大核心主業全鏈條，為中資企業出海鋪設一條網智融合、安全可靠、全域通達的全球化數智高速路：



一是做強通信服務，以AI賦能"智聯"，織密全球智能互聯大動脈。在海外，國際資訊基礎設施規模持續增長，海陸纜全面擴容，國際傳輸總帶寬達406T，PoP點446個。其中全球規模最大的2Africa環非洲海纜東段已點亮投產，剩餘段預計今年上半年竣工並投入運營。該海纜全長約4.5萬公里，沿非洲大陸海岸線鋪設，並連接中東、亞洲及歐洲的33個國家和地區，可為沿線約30億人口提供高質量、低時延的國際通信服務。貫通六洲四洋的資訊大動脈，為出海企業跨國AI應用調度、全球業務一體化，提供安全可靠的端到端連接保障。全球漫遊開通268個方向，無憂行APP用戶數累計超過9000萬，國際生態合作持續壯大，牽手計畫覆蓋全球用戶超過30億。同時，連續舉辦東南亞區域合作會議、中資出海數字賦能合作會議等活動，廣受好評，強化了全球生態影響力，近年來國際業務收入持續保持兩位數的高速增長態勢。二是做優"算力服務"，以AI驅動"智算"，構建全球廣域一體算力網。作為算力基礎設施建設者，中國移動將全面加大AIDC投入、加速算力供給、加強Token運營能力。香港百兆瓦級環球智算中心已正式開幕，未來將沿"一帶一路"佈局更多智算節點。已在國內建成92.5EFLOPS智算集群，聯動境外1300餘個自有及合作數據中心資源，構建全球算力網路。推動移動雲集成全球優質模型，打通"Agent使用Token、Token拉動算力，算力消耗電力"的服務鏈路，為出海中資企業築牢核心算力底座。三是做大"智能服務"，以AI重塑"智能"，激發企業出海全域新動能。作為人工智慧應用推動者，中國移動持續迭代"九天"大模型能力，沉澱超20萬億Tokens產業數據，自研行業大模型超50款，推動AI智能體深度融入企業生產經營全流程。在海外，將國內領先AI能力轉化為中資企業出海的"智慧引擎"，針對企業出海痛點，量身打造"1+8"全場景產品與解決方案體系，已服務上萬家中資企業佈局全球。結合中國製造、5G解決方案優勢，與海外本地生態深度融合。在歐洲、拉美、亞太等區域成功打造了智慧工廠、智慧港口、智慧車聯等千餘個AI+數智化標杆案例，讓中國AI創新成果惠及全球市場。



面向AI時代的廣闊藍海，李慧鏑提出四點倡議：一是共築AI基建，築牢智能出海"新底座"。中國移動將攜手全球產業夥伴，加速推進全球通信網、算力網、智能網建設。共同優化全球海陸纜與算力樞紐佈局，在"一帶一路"沿線及全球核心區域合作共贏，打造更多高標準智算中心，為中資企業走向世界提供低時延、高可靠、高性能、廣覆蓋的算網基礎設施。二是共建AI標準，凝聚行業智能"新共識"。將持續推動中國AI全棧技術與標準走向世界，涵蓋算力底座、大模型、行業應用全鏈條，為構建開放、包容、互通的全球AI技術規則體系，貢獻中國智慧、中國方案、中國標準。三是共拓AI場景，釋放千行百業"新質生產力"。將持續開放中國移動的技術基座與場景經驗，與出海企業聯合挖掘高價值行業場景，提供專屬智算資源與Token支持，以AI創新賦能新質生產力加速釋放。在"一帶一路"沿線重點區域，打造更多可複製、可推廣的AI+數智化出海標杆專案。四是共贏AI生態，擴大全球合作"新朋友圈"。將持續升級"聚星計畫"合作生態體系，依託"AI+應用、雲智算力、泛在連接"三大核心支柱，凝聚全球產學研用各方力量，構建更加開放、包容、共贏的全球化數智生態，聯合孵化超過150個場景的AI+出海解決方案，為中資出海提供全鏈條、全生命週期的智能護航。





會上，中國移動以全棧數智能力護航中資企業揚帆出海，發佈系列"AI+"全棧數智基礎設施與產品服務，與生態合作夥伴共同發佈《中國移動國際"聚星計畫"中資出海行業數智生態白皮書》，共築智能服務新生態。





