長沙柏悅酒店榮獲二零二六年《福布斯旅遊指南》「四星酒店」評級

評級結果刊載於ForbesTravelGuide.com 長沙2026年4月8日 /美通社/ -- 全球唯一針對豪華酒店、餐廳、水療中心及郵輪的評級系統《福布斯旅遊指南》，日前公佈二零二六年得獎名單，當中長沙柏悅酒店首度榮獲「四星酒店」評級，得獎名單刊載於官方網站ForbesTravelGuide.com。 長沙柏悅酒店坐落於城中極具盛名的地標建築--長沙國金中心 (簡稱「長沙IFS」) T2塔樓的頂部，將無可挑剔的細節服務，令人驚嘆的壯麗景觀、深厚的湖湘文脈底蘊與精雕細琢的藝術美學巧妙融合。 酒店室內設計從湖南豐富的自然景致、多元的色彩碰撞、得天獨厚天然物產和作為商業中心及交通樞紐的長沙城市風貌中汲取靈感，在充滿活力的都市繁華中心，為賓客在雲端構建出一座時尚典雅的家外之家。

長沙柏悅酒店設有二百三十間現代舒適客房，包含二十四間套房，分布於五十四至六十一層，坐擁城市天際線與湘江美景。客房设计及配色以湖南張家界國家森林公園的自然景致為靈感，溫潤的木質條板搭配沉静雅致的墨綠或暗紅色調家具，房間寬敞舒適，備有專屬休憩區及步入式衣帽間。 酒店餐飲場所「蕾蘭」位於六十二樓，設有五處風格別具的開放式用餐空間，提供豐富的全天候用餐選擇。「蕾蘭」的服務團隊為每位賓客提供專屬貼心的管家式服務。在行政總廚張雯雯的帶領下，廚房團隊以創意手法演繹湖南美饌及寰宇珍馐，將經典滋味與當季鮮美優質食材巧妙結合。

五處優雅靈動、設備齊全的會議宴會場地，配備先進的視聽設備、互動式開放廚房、迎賓備餐區域以及戶外花園，營造出溫馨愜意的優雅氛圍。坐擁城心絕佳地理位置、配合精致典雅的宅邸設計風格、久負盛名的餐飲體驗以及卓越的宴會服務，長沙柏悅酒店是舉辦各式活動的理想場地。 此外，位於四十八樓的健身中心及恒溫泳池，以身心靈和諧為核心理念，配備獨具特色的水療設施及雲端休閑室，為賓客打造一處都市喧囂繁華之上的寧靜綠洲，詮釋靜謐優雅的奢華之道。

長沙柏悅酒店總經理康堅白先生表示：「憑借獨具匠心的室內設計、精心雕琢的當代藝術作品、迷人雅致的花藝布置，以及彌足珍貴的美食美酒體驗，我們致力為智趣非凡的環球旅行者提供無與倫比的豐富奢適體驗以及細致入微的個性化服務，讓每位貴客在此放鬆身心。」 《福布斯旅遊指南》第六十八屆年度星級獎項涵蓋超過九十五個國家。 《福布斯旅遊指南》標準與評級總裁 Amanda Frasier 指出：「《福布斯旅遊指南》的星級獎項得主充分展現款待業的卓越水準。今年的獲獎名單展現了豪華旅遊新趨勢，獲獎單位在提供真實體驗的同 時，提供頂級設施、提升身心療癒體驗，並為賓客帶來難以忘懷的美好時刻。我們非常榮幸能認可 他們的努力，為當今極具品味的旅客創造頂級的旅行體驗。」

關於《福布斯旅遊指南》

《福布斯旅遊指南》是全球唯一專註於評鑑奢華酒店、餐飲食肆、水療中心、海上郵輪及其餐廳的 權威系統。不記名的評審員根據眾多的嚴謹標準作仔細評估，尤其註重卓越服務，旨在為獨具品味 的旅客精選出世界頂級體驗。五星、四星或推薦榮譽，唯有透過我們嚴謹公正的評審流程，才能實 至名歸。欲瞭解更多資訊，請訪問ForbesTravelGuide.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302736913.html SOURCE 長沙柏悅酒店