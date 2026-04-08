為科學而建造的代理型人工智能 CAS Newton 隆重登場

透過對話形式獲取 150 年來環環相扣的科學知識，為可靠的科學發現訂立嶄新標準 俄亥俄州哥倫布2026年4月8日 /美通社/ -- American Chemical Society 旗下分部 CAS 今日正式發佈 CAS Newton℠，此代理型人工智能 (AI) 具備科學智慧，專為科學發現而設。 CAS Newton 的基礎來自 CAS 科學家所整理的已發表科學知識，並運用 CAS Content Collection™ 中超過 150 年的文獻資料，確保結果準確無誤且符合科學嚴謹精神。 CAS Newton 以全面而精選的科學知識為根基，為人工智能生成的真知灼見賦予可靠依歸，讓研究人員在面對模糊、矛盾與證據不全時仍具信心前行，加快研究進展。 早期用家意見印證此舉價值不凡，四分之三的受訪者認為 CAS Newton 提供的答案，比其他人工智能工具更值得信賴。

Scripps Research Institute 的 John Yates 教授以個人身份表示：「CAS 坐擁最權威、最完備、篩選最嚴謹的化學數據。 在此基礎之上開發智慧人工智能代理，能大幅擴展可及性並提高效率。 有了 CAS Newton，用戶將可從普通使用者轉變為具效率的超級用戶。」 根據用戶意見，CAS Newton 被譽為最優秀的科學代理型人工智能，因其能以對話形式應對複雜的科學提問，並隨著查詢深入延續對話脈絡，一切皆建基於 CAS 數據中已整理的科學知識。 透過後續互動，CAS Newton 能夠不斷改進問題，並在多重步驟中整合結果，減低獲取可靠科學知識的難度，協助研究人員更有效地從提問邁向見解分析，同時在跨學科領域維持科學上的嚴謹。

從已發表的科學數據發掘出更新更深入的見解分析： CAS Newton 運用 CAS Content Collection，將化學、生物學、材料科學及知識產權中的概念互相串聯。

CAS Newton 運用 CAS Content Collection，將化學、生物學、材料科學及知識產權中的概念互相串聯。 節省時間，答案可靠，加快決策： 具備科學智慧的代理型工作流程，能將大量參考資料總結為精闢見解分析，並隨問題層層遞進而精進策略方針。

具備科學智慧的代理型工作流程，能將大量參考資料總結為精闢見解分析，並隨問題層層遞進而精進策略方針。 令全球科學知識觸手可及：CAS Newton 以對話之門，開啟世界已發表科學知識的寶庫，無需專業搜尋技巧。 CAS 產品總監兼臨時總裁 Tim Wahlberg 說：「CAS Newton 的面世，標誌著科學知識在探索過程中的流動模式出現重大變革。 CAS Newton 結合科學智慧的代理型人工智能與 CAS Content Collection 的可靠表現及管治能力，讓研究人員能從提問出發，獲得有根有據且可核實的答案。 這不限於單一介面，能夠配合團隊的工作場所，包括在安全的環境中，讓機構可將 CAS Newton 與其專有數據一起使用。 這為研發 (R&D) 領袖及研究人員開闢務實之路，讓他們能在無損信任之下更快實現創新。」

研發機構可在安全環境內部署 CAS Newton，並透過模型上下文協定 (MCP)、應用程式編程介面 (API) 及第三方人工智能平台，將其與專有數據整合為一。 此舉讓團隊得以借助自身數據開創革新，同時在整個研究流程中，堅守 CAS 數據的可靠性、管治能力與值得信賴的科學基礎。 按照 CAS 對合乎道德的人工智能的處理方式， CAS Newton 在安全應用範圍內運作，保證用戶的輸入不會洩露至方案以外，而查詢及結果亦絕不會被用於跨用戶的模型訓練。 用戶現可在 CAS SciFinder®、CAS BioFinder® 內，或透過獨立的 CAS Newton 介面，使用 CAS Newton。 如欲了解更多，請瀏覽 cas.org 上的 CAS Newton 簡介頁面。

關於 CAS CAS 連結全球科學知識，加速實現改善生活的突破性成就。 我們致力協助全球創新人才，助其應對現今錯綜複雜的數據環境，以在創新歷程的每一步都能自信決策。 身為科學知識管理專家，我方團隊建構出全球規模最大、經專家審閱的權威科學數據集合，並提供必不可少的資訊解決方案、相關服務及專業知識。 各行各業的科學家、專利專家和商業領袖都信賴 CAS，依靠我們發掘機遇、減輕風險、活用共享知識，從而加速將靈感轉化為創新成果。 CAS 為 American Chemical Society 的分部。 歡迎在 cas.org 與我們聯繫。

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