為科學而建造的代理型人工智能 CAS Newton 隆重登場

透過對話形式獲取 150 年來環環相扣的科學知識，為可靠的科學發現訂立嶄新標準
俄亥俄州哥倫布2026年4月8日 /美通社/ -- American Chemical Society 旗下分部 CAS 今日正式發佈 CAS Newton℠，此代理型人工智能 (AI) 具備科學智慧，專為科學發現而設。 CAS Newton 的基礎來自 CAS 科學家所整理的已發表科學知識，並運用 CAS Content Collection™ 中超過 150 年的文獻資料，確保結果準確無誤且符合科學嚴謹精神。
CAS Newton 以全面而精選的科學知識為根基，為人工智能生成的真知灼見賦予可靠依歸，讓研究人員在面對模糊、矛盾與證據不全時仍具信心前行，加快研究進展。 早期用家意見印證此舉價值不凡，四分之三的受訪者認為 CAS Newton 提供的答案，比其他人工智能工具更值得信賴。
Scripps Research Institute 的 John Yates 教授以個人身份表示：「CAS 坐擁最權威、最完備、篩選最嚴謹的化學數據。 在此基礎之上開發智慧人工智能代理，能大幅擴展可及性並提高效率。 有了 CAS Newton，用戶將可從普通使用者轉變為具效率的超級用戶。」
根據用戶意見，CAS Newton 被譽為最優秀的科學代理型人工智能，因其能以對話形式應對複雜的科學提問，並隨著查詢深入延續對話脈絡，一切皆建基於 CAS 數據中已整理的科學知識。 透過後續互動，CAS Newton 能夠不斷改進問題，並在多重步驟中整合結果，減低獲取可靠科學知識的難度，協助研究人員更有效地從提問邁向見解分析，同時在跨學科領域維持科學上的嚴謹。
- 從已發表的科學數據發掘出更新更深入的見解分析：CAS Newton 運用 CAS Content Collection，將化學、生物學、材料科學及知識產權中的概念互相串聯。
- 節省時間，答案可靠，加快決策：具備科學智慧的代理型工作流程，能將大量參考資料總結為精闢見解分析，並隨問題層層遞進而精進策略方針。
- 令全球科學知識觸手可及：CAS Newton 以對話之門，開啟世界已發表科學知識的寶庫，無需專業搜尋技巧。
CAS 產品總監兼臨時總裁 Tim Wahlberg 說：「CAS Newton 的面世，標誌著科學知識在探索過程中的流動模式出現重大變革。 CAS Newton 結合科學智慧的代理型人工智能與 CAS Content Collection 的可靠表現及管治能力，讓研究人員能從提問出發，獲得有根有據且可核實的答案。 這不限於單一介面，能夠配合團隊的工作場所，包括在安全的環境中，讓機構可將 CAS Newton 與其專有數據一起使用。 這為研發 (R&D) 領袖及研究人員開闢務實之路，讓他們能在無損信任之下更快實現創新。」
研發機構可在安全環境內部署 CAS Newton，並透過模型上下文協定 (MCP)、應用程式編程介面 (API) 及第三方人工智能平台，將其與專有數據整合為一。 此舉讓團隊得以借助自身數據開創革新，同時在整個研究流程中，堅守 CAS 數據的可靠性、管治能力與值得信賴的科學基礎。 按照 CAS 對合乎道德的人工智能的處理方式， CAS Newton 在安全應用範圍內運作，保證用戶的輸入不會洩露至方案以外，而查詢及結果亦絕不會被用於跨用戶的模型訓練。
用戶現可在 CAS SciFinder®、CAS BioFinder® 內，或透過獨立的 CAS Newton 介面，使用 CAS Newton。 如欲了解更多，請瀏覽 cas.org 上的 CAS Newton 簡介頁面。
關於 CAS
CAS 連結全球科學知識，加速實現改善生活的突破性成就。 我們致力協助全球創新人才，助其應對現今錯綜複雜的數據環境，以在創新歷程的每一步都能自信決策。 身為科學知識管理專家，我方團隊建構出全球規模最大、經專家審閱的權威科學數據集合，並提供必不可少的資訊解決方案、相關服務及專業知識。 各行各業的科學家、專利專家和商業領袖都信賴 CAS，依靠我們發掘機遇、減輕風險、活用共享知識，從而加速將靈感轉化為創新成果。 CAS 為 American Chemical Society 的分部。 歡迎在 cas.org 與我們聯繫。
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SOURCE CAS