2026香港國際旅遊展(ITE)調查顯示: 地緣政治推高成本 惟高消費自由行客群預算不降反升

香港2026年4月8日 /美通社/ -- 第40屆香港國際旅遊展（休閒）及第21屆商務會獎旅遊展將於2026年6月11日至14日在香港會議展覽中心(HKCEC) 1號館舉行。作為亞洲旅遊業界及高端旅客公認的國際採購平台，展覽分別設置專業觀眾日與公眾開放日，配以不同推廣及活動安排。

ITE2025（2025香港國際旅遊展）成績斐然，共吸引來自64個國家和地區的502家參展商（其中三分之一來自亞洲以外）；7626名買家及業內觀眾（33%來自中國內地，20.2%來自海外）；以及70212名公眾觀眾（其中80%偏好自由行或私人定制旅行）。