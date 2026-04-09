LG電子於 LG InnoFest 2026 APAC 展示亞洲市場創新策略與發展方向

重點展示針對亞太市場而設的衣物護理、廚房及嵌入式解決方案 並同步展示其 AI Home 未來生活藍圖

新聞摘要



LG電子於韓國釜山舉行的 LG InnoFest 2026 APAC 上，展示其亞太市場的發展策略，重點闡述創新科技如何塑造區內未來家居生活。

是次展示涵蓋一系列為亞洲市場而設的家電解決方案，包括衣物護理、廚房及嵌入式產品，回應區內獨特的居住環境及日常生活需要。

活動亦進一步鞏固 LG 在亞洲市場的發展基礎，透過深化與區內合作夥伴的協作，並展示公司在家居創新及 AI 解決方案方面的長遠發展方向。

香港 - 2026年4月9日 - LG電子 (LG) 於2026年4月7日至10日在韓國釜山舉行的 LG InnoFest 2026 APAC 上，展示最新產品及針對不同市場而設的解決方案。是次活動為 LG 2026 年 InnoFest 系列的壓軸盛會，匯聚來自亞太區約20個國家、超過200位主要合作夥伴及媒體代表，共同促進合作交流並分享業務發展策略。以「Innovation, Forward Together」為主題，LG InnoFest 2026 APAC 全面展示 LG 最新產品及解決方案，並以亞洲消費者的生活方式為設計核心。展覽結合多項在亞洲市場廣受共鳴的文化元素，展現 LG 如何運用其 K-Tech 創新，為不同市場提供切合當地生活需要的實用家居解決方案。透過完善 WashTower™ 產品陣容，包括全新為亞洲家庭而設的 25 吋型號，配合現有的 24 吋及 27 吋版本，LG以空間運用效率及日常便利性為設計重點，進一步拓展其衣物護理產品組合，體現 LG 對亞洲多元居住環境的深入理解。LG全新上置式洗衣機亦進一步提升衣物護理及洗滌效能，搭載 Artificial Intelligence Direct Drive™（AI DD™）技術，能根據衣物材質及污垢程度自動優化洗滌動作；配合 TurboWash™ 3D 技術，更可於 30 分鐘內完成整個洗滌程序。此外，自動投放系統可按每次洗衣量精準分配洗衣劑，減少用戶頻繁補充的需要。全新 LG WashCombo™ 作為二合一洗衣乾衣機，進一步強化 LG 的乾衣解決方案，透過 Inverter HeatPump™ 變頻熱泵式技術提供穩定而高效的乾衣表現。同時，其提升的能源效率亦回應亞洲消費者對電費成本的關注，而擴展的獨立乾衣機產品線，則提供更多高效能選擇，以滿足不同用戶需要。LG 同時提供專為高使用率及長時間運作而設的商用衣物護理解決方案。憑藉超過十年的半商用領域經驗，產品組合具備專業級功能，包括可自訂洗滌程序、開放式 API 連接，以及方便維修的前置設計。承接相關技術優勢，LG 將推出全新商用熱泵式洗衣乾衣機，將洗衣及乾衣功能整合於單一機身，提升使用便利性及空間運用效率。該產品已於韓國市場獲得強勁需求，並計劃拓展至全球市場。LG 推出針對亞洲多元生活方式及居住環境而設計的全新雪櫃方案。全新 Fit & Max 設計採用 Zero Clearance 無縫門鉸設計，實現貼牆無縫嵌入效果，避免空間浪費，同時在有限空間中提升儲存容量，特別適合現代廚房使用。LG 亦針對亞洲市場對用冰需求較高的習慣，升級其製冰方案，提供四種冰型選擇，包括 Craft Ice™、碎冰、方冰及 Mini Craft Ice，無論日常使用或招待場合均能靈活應對。在洗碗體驗方面，LG 最新洗碗機配備專屬的一小時洗滌及烘乾程序，提升清潔效率。QuadWash™ Pro 採用四組高壓噴射臂及微氣泡技術，從多角度徹底清潔餐具；而 Dynamic Heat Dry+ 則透過吸濕物料，有效去除濕氣並產生溫暖乾燥氣流，進一步提升烘乾效果。而涵蓋高端及主流型號的多款產品，均達至 A 級能源效益表現。針對東南亞市場，LG 亦將推出專屬的嵌入式廚房產品系列，涵蓋焗爐、煮食爐及抽油煙機，並同時面向 B2B 及 B2C 市場。其中一大亮點為全新智能 Camera Oven，透過內置鏡頭辨識食材並建議合適的烹調模式，同時監測食物表面色澤，以判斷最佳烹調完成時機。LG 首次於 InnoFest 引入直播電商環節，為指定市場的合作夥伴打造更具互動性的銷售體驗，直接於活動現場進行即時交流與推廣。此外，與會者可參觀三大主題展區，分別呈現亞洲不同地區的家居生活場景。各展區雖反映不同市場的生活需求，其空間設計則靈感源自廣受亞洲觀眾喜愛的韓劇元素，營造既熟悉又具吸引力的體驗。在各展區中，LG 亦具體呈現其 AI Home 願景，展示智能科技如何為日常生活帶來更高便利性。透過 AI Home Hub ThinQ ON™，LG 的 AI 家電及 IoT 裝置可實現無縫連接與協同運作，帶來直觀且整合的家居體驗。ThinQ ON™ 已於首個市場推出，並計劃由澳洲及泰國開始，逐步拓展至亞洲其他地區。作為其在亞洲長遠發展策略的一部分，LG 正透過推動 LG Subscribe 的全球拓展，將創新由產品層面延伸至服務領域。LG Subscribe 為一項靈活的家電訂閱服務，現正積極於多個高度城市化的亞洲市場發展，包括馬來西亞、泰國、台灣、新加坡及越南，為消費者提供家電使用體驗及全面的產品支援服務。LG電子亞太區行政總裁 Jaeseung Kim 表示：「亞洲是我們其中一個最具活力及最重要的市場之一，而 InnoFest 2026 為我們提供寶貴機會，與合作夥伴加強聯繫並分享未來發展願景。我們將以技術創新為基礎，持續推動結合 AI 的家居解決方案，回應不同市場的生活需要。」