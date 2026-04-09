CBME China 2026 -- 聚焦母嬰童產品最新趨勢

上海2026年4月9日 /美通社/ -- 全球最大的母嬰用品展會CBME China（由Informa Markets主辦）將於2026年7月15日至17日在上海國家會展中心舉行。以全新主題「Global Marketplace for Brands, Factories, White-Label Products（品牌、工廠與白標產品的全球市場）」為核心，本屆展會將匯聚超過2800家供應商和4200多個全球品牌，為全球品牌商、采購商和制造商打造一個無與倫比的采購、展示與交流平台。 行業正經歷快速轉型，這一變化主要由智能育兒科技、可持續消費選擇以及個性化早教需求推動。本屆展會將重點展示這些趨勢，同時特別強調不斷增長的出口市場。

創新嬰兒推車設計：

輕量化、緊湊型、多功能產品，以及面向城市出行的高端定制化選擇。 環保與可持續產品：

可生物降解紙尿褲、有機濕巾，以及由再生材料制成的玩具。 智能互聯育兒解決方案：

智能監護設備、自動喂養系統以及各類科技賦能的育兒設備。 科技融合的早期教育：

STEM玩具、AR/VR學習工具，以及個性化成長應用程序。 兒童時尚與收藏品：

獨家服裝系列及收藏類配飾。 嬰幼兒護理必需品：

通過安全認證的餐具、符合人體工學的家具，以及契合現代家居美學的設計。

「Your Brand, Our Factory（你的品牌，我們的工廠）」這一理念凸顯了展會致力於連接全球品牌與優質制造商的承諾，幫助采購商對接提供白標及無標產品的工廠資源。 除了產品展示之外，CBME China還通過商務配對(Matchmaking Program)和專屬VIP工廠參觀等沉浸式活動，增強參會體驗，使采購商能夠深入了解生產流程，並與制造商建立更緊密的合作關系。 副總經理Sunny Chu表示：「CBME不僅反映趨勢，更在推動趨勢的發展。CBME為采購商提供的不僅是現成產品，更是一種完整的體驗。參會者可以走進工廠，親眼見證產品的生產過程，與制造商直接交流，並開展深入的貿易洽談。這種沉浸式方式使采購商能夠建立信任、深入了解生產能力，並建立超越展會本身的長期合作關系。」

無論是打造新品牌，還是以具競爭力的價格采購優質產品，CBME China都是建立信心、尋找理想合作伙伴的首選平台。 自2001年以來，CBME一直是連接創新與商業機會的全球標桿平台。2026年，展會將繼續推動行業增長與轉型，為全球母嬰童產品開啟新時代。 更多詳情請訪問官方網站www.cbmexpochina.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cbme-china-2026-----302736798.html SOURCE Informa Markets