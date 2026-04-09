新華絲路：全球南方金融家到訪華東寧波市，探尋產業與文化創新之路

北京2026年4月9日 /美通社/ -- 近日，一個由參加2026全球南方金融家論壇的政府官員、金融高管和商界領袖組成的代表團，訪問了華東浙江省寧波市，參觀了該市的高科技設施和非物質文化遺產景點。 該代表團的第一站是寧波國家石墨烯創新中心，這是中國戰略性新材料領域的一個關鍵研究樞紐。該中心的工作人員介紹了石墨烯技術在能效、醫療保健和工業設備等領域的最新應用。 一款旨在幫助戶外作業和工廠勞動者散熱降溫的石墨烯增強型空調服格外引人注目，代表們紛紛駐足仔細端詳。

古巴哈瓦那大學的路易斯·雷內·費爾南德斯·塔比奧教授說：「這才是科技應有的模樣，不只是實驗室裡的數據，而是真正改善了普通勞動者的工作條件。」 墨西哥諾加雷斯政府工業園負責人卡洛斯·韋爾塔表示，此次參觀讓他對寧波的實力有了新的認識。他說：「我沒想到寧波在新材料領域已經取得了如此先進的成果。這為我們兩國在該領域開展更深入的合作創造了真正的可能性。」 代表團還參觀了紅牡丹國際家園。參與者們運用傳統筆法繪製牡丹圖案，這一過程讓許多人能夠靜下心來。

智利科技企業協會總經理盧斯·瑪麗亞·加西亞說：「一朵花有諸多層次，正如一種文化。這個過程讓我靜下心來。我認為這就是你們所說的『匠心』。」 在鎮海區的一處當地「手藝人部落」，代表團成員與當地手藝人一同製作了寧波傳統小吃年糕餃，並且嘗試了竹編工藝。隨後，他們還參觀了寧波幫博物館，該館記錄了寧波自古代以來作為重要港口的歷史，以及在全球頗具影響力的「寧波幫」群體的崛起。 塔比奧表示：「他們當年走向世界的方式，與如今我們討論的全球南方合作有著諸多共通之處——都是在信任的基礎上建立連接。」

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