牛津儀器推出AZtecCrystal 4.0，推動EBSD數據分析進步

增強對原位實驗及多數據集實驗的支持

倫敦2026年4月9日 /美通社/ -- 牛津儀器(Oxford Instruments)宣佈推出AZtecCrystal 4.0，這是其電子背向散射繞射技術 (EBSD) 分析軟體的最新版本。

新版本引入了Crystal Batch和Crystal Compare兩項功能，使用戶能夠將EBSD數據與外部實驗參數相鏈接，並在單一工作流程中進行多個數據庫的整合分析與可視化處理。

Crystal Batch 允許用戶將外部參數連結到數據資料庫，以便對整個數據的關鍵指標進行分析和報告。這一功能尤其適用於多樣品多測試位點分析、聚焦離子束(FIB)三維切片實驗，以及熱處理過程中晶粒尺寸、物相變化監測等原位研究。