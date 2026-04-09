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出版：2026-Apr-09 10:00
更新：2026-Apr-09 10:00
PR Newswire

牛津儀器推出AZtecCrystal 4.0，推動EBSD數據分析進步

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增強對原位實驗及多數據集實驗的支持

倫敦2026年4月9日 /美通社/ -- 牛津儀器(Oxford Instruments)宣佈推出AZtecCrystal 4.0，這是其電子背向散射繞射技術 (EBSD) 分析軟體的最新版本。

新版本引入了Crystal Batch和Crystal Compare兩項功能，使用戶能夠將EBSD數據與外部實驗參數相鏈接，並在單一工作流程中進行多個數據庫的整合分析與可視化處理

Crystal Batch 允許用戶將外部參數連結到數據資料庫，以便對整個數據的關鍵指標進行分析和報告。這一功能尤其適用於多樣品多測試位點分析、聚焦離子束(FIB)三維切片實驗，以及熱處理過程中晶粒尺寸、物相變化監測等原位研究。

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Crystal Compare則提供了一種直觀的可視化工具，用於比較不同數據集之間的變化。用戶可以隨意地切換分析與報告模式，比較不同數據資料，追蹤時間依賴性變化，並輕鬆地生成時序影像

AZtecCrystal 4.0非常適合核心設施、結構材料研究、質量控制和失效分析等場景環境，這些場景對快速數據處理、高可重複性和全面報告有嚴苛要求。

牛津儀器AZtecCrystal產品經理Mark Coleman表示：

「AZtecCrystal 4.0通過功能整合與自動化操作，減少了人工數據處理的工作量，讓研究人員能夠專注於解讀微觀結構的變化。我們致力於提供創新解決方案，幫助科學家更快、更精確地獲得有價值的見解。」

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更多資訊或預約專家會議討論升級，請瀏覽牛津儀器網站https://www.oxinst.com/regional-connect/azteccrystal-4-0/

此公告由牛津儀器影像與分析部代表發布

更多信息，請訪問www.oxinst.com

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/azteccrystal-4-0ebsd-302736380.html

SOURCE Oxford Instruments

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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