Central Pattana宣佈投資30億美元，在泰國擴大綜合體開發

曼谷2026年4月9日 /美通社/ -- 泰國最大的以零售為主導的房地產開發商Central Pattana宣佈將在2026年至2030年期間投資1100億泰銖（約30億美元），在全國範圍內擴大綜合體項目佈局，以把握城市化和國內消費增長帶來的長期機遇。

本次投資將重點打造大型、以零售為核心的綜合開發項目，整合商業、住宅、辦公及公共空間，在公司「Future-Led Ecosystem（未來驅動生態系統）」戰略下，形成新的經濟區並提升城市連接性。

該公司首席執行官Wallaya Chirathivat表示：「我們的模式持續帶來穩定客流、租戶銷售增長以及長期資產價值，同時也為更廣泛的經濟生態系統作出貢獻。」