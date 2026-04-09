宏利夥拍香港心聆（Mind HK）於旺角增設全新實體心理健康諮詢站

提供免費一對一實體心理健康會談諮詢

讓社區更容易獲得及時而便捷的心理支援 香港2026年4月9日 /美通社/ -- 宏利香港（「宏利」）今日宣佈進一步拓展與其策略慈善夥伴香港心聆（Mind HK）的合作關係，於旺角增設全新實體心理健康諮詢站，為成年人士提供免費一對一心理健康會談諮詢，以回應社會對心理健康支援的殷切需求。 根據香港心聆與宏利早前攜手進行的一項調查估算[1]，有36%的香港市民出現輕微至中度抑鬱徵狀，而28%則出現輕微至中度焦慮徵狀。然而，僅有3%受訪者表示會優先尋求專業心理支援，當中主要障礙包括服務收費昂貴等因素。是次新設立的心理健康諮詢站由宏利全數資助，並由香港心聆負責營運，致力於提供以實證為本及具時效性的心理健康支援，體現宏利持續將身心健康視為整全健康的重要一環。

免費一對一實體心理健康會談諮詢 助港人踏出關注精神健康的第一步 作為心理健康諮詢站所提供的服務之一，香港心聆將透過 「宏利 x 香港心聆 免費心理健康會談諮詢」計劃，提供免費、一對一及面對面的心理健康會談諮詢。每節會談約為45分鐘， 由受過專業訓練的香港心聆心理健康主任為有需要人士進行，協助參加者加深了解自身精神健康狀況及情緒需要。完成會面後，心理健康主任將按參加者的實際情況，建議合適的社區支援資源，或在有需要時，轉介至低密度心理健康支援服務作進一步跟進。

即日起，公眾可登記參與此免費服務，以加深對自身情緒健康的認識。面對面的心理健康諮詢有助於建立信任與心理安全感，亦能讓心理健康主任透過即時觀察，進行更全面的評估與支援，從而提升支援成效。參加者亦可選擇與心理健康主任進行線上會面，服務透過靈活模式，全方位配合都市人繁忙的生活節奏。 宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「照顧情緒健康，是邁向整全健康的重要第一步。當我們學懂聆聽內心、正視情緒，才能更好地照顧自己的身心健康與日常生活。透過與香港心聆的長期夥伴合作，我們希望鼓勵更多市民在有需要時，安心踏出尋求支援的第一步，攜手建立更健康、更具韌性的社區。」

「宏利 x 香港心聆 免費心理健康會談諮詢」計劃 服務對象：18至65歲香港居民

服務語言：廣東話 / 英語 / 普通話

地點：心理健康諮詢站（旺角）（為保障私隱，服務使用者將於成功登記後獲得服務點的詳細地址。）

網上登記參加：請按此

了解更多及常見問題：請按此 近九成過往參加者表示掌握實用技巧 突顯社區心理健康支援的重要價值 香港心聆與宏利早前攜手進行的研究顯示，儘管不少市民正面對不同程度的情緒困擾，但主動尋求專業心理支援的人士仍然偏少，反映社區在心理健康支援方面仍有進一步提升的空間。

為回應相關需要，香港心聆早前亦為宏利舉辦心理健康諮詢日，由心理健康主任為合資格員工，以及其家人或朋友，提供45分鐘的一對一心理健康會談諮詢，並同時提供實體及線上形式。服務後的問卷調查顯示，近九成參加者表示，會談中所提供的實用應對技巧有助於改善其精神健康狀況，而逾九成亦認同相關會談提升了他們對自身心理健康的關注，反映該服務具備實際成效。 新增設的心理健康諮詢站選址於旺角市中心，環境私隱度高，為有需要人士提供專業而安心的環境，回應社區對便捷可及的心理支援的實際需要。

有關計劃與「宏利樂活智庫」的定位與使命一致，而該智庫為一個匯聚全球研究、思想領導、創新、倡議及社區投資的平台，旨在推動實際行動，協助不同年齡層的人士活得更長壽、更健康。上述心理健康諮詢站透過為社區提供可持續及便捷可及的心理健康支援，進一步支持並深化該平台的發展。 [1] 根據香港心聆與宏利於 2025 年進行的調查，該調查訪問了 1,000 名年滿 18 歲的香港居民。 宏利香港及澳門概覽 宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過260萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

關於 iACT 心理健康主任 香港心聆 iACT 心理健康主任（Wellbeing Practitioners）均受過專業培訓，主要為面對輕微至中等程度情緒困擾的人士提供「低密度心理支援」。他們全部持有學士學位，大部份更具備心理學或輔導背景。每位主任均須完成接近140小時的密集培訓與考核，並於9個月內累積至少120小時的受監督臨床實習。所有現職主任均由註冊心理學家定期督導，以確保提供實證有效且專業的支援。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mind-hk-302737662.html SOURCE 宏利香港