Cango Inc.公佈2026年3月運營動態

達拉斯2026年4月8日 /美通社/ -- 領先的比特幣挖礦企業Cango Inc.(NYSE: CANG)正通過其全球業務佈局打造能源與人工智能(AI)算力一體化平台。該公司今天公佈了2026年3月的運營情況。Cango正對挖礦業務實施戰略優化，將重心從追求規模轉向保障現金利潤率，具體舉措包括精簡礦機陣容、淘汰低效礦機、在托管費用較高的地區部署算力租賃等替代模式，並將算力遷移至電力成本更低的地區。

類別 算力(EH/s) 自營挖礦 27.98 算力租賃 9.02 總運營算力 37.01

礦機現代化升級與區域遷移：Cango正選擇性地對原有部分礦機進行硬件升級。在巴拉圭、阿曼等電力成本較高的地區，專門部署S21/S21XP系列礦機，憑借優異的能效比(J/TH)抵消電費成本。同時，公司持續將整體礦機向供應穩定、成本更低的地區遷移。

收益分成模式：針對部分高成本托管礦場，Cango在剩餘托管合約期內與合作方推行收益分成模式。該合作模式實現雙方利益綁定，保障公司與合作方在市場波動期仍能維持業務可持續運營。

當前部分優化工作仍在推進之中，公司的核心目標是確保各礦場實現正向現金利潤率，為核心挖礦業務提供更強的下行風險防護。

主動成本管控

向精益生產模式轉型，使得公司單位生產成本大幅下降。2026年3月，Cango單幣平均現金成本降至68215.83美元，較2025年第四季度公佈的84552美元單幣平均現金成本下降19.3%。成本優勢的提升讓Cango挖礦業務具備自主可持續運營的基礎。

戰略去槓桿化

3月，Cango完成2000枚比特幣的戰略出售，所得資金用於償還存量比特幣質押貸款。截至2026年3月31日，公司比特幣質押貸款未清償餘額為3060萬美元，資金庫持有比特幣1025.69枚。此次去槓桿化操作，加上近期管理層6500萬美元股權投資、德林控股1000萬美元可轉換債券等資金注入，進一步夯實了Cango的資產負債表，為其計劃向能源與人工智能基礎設施領域轉型提供了支持。