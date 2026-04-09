泰國 OR 因應東南亞電動車轉型 業務走出燃油框架並公布未來五年投資策略

憑藉亮眼的業績表現、持續完善的電動車基建，以及日益壯大的數碼用戶群，反映 OR 正持續由傳統燃油零售業務，轉型為綜合出行及生活方式營運商，並致力成為橫跨亞洲、推動區域合作的可擴展平台。

泰國曼谷 - 2026年4月9日 - 泰國最大能源及生活零售營運商 PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，下稱 OR) 公布 2025 年業績，息税折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 達 203.57 億泰銖 (約 6.45 億美元)，同比增長 15.2%；淨利潤則錄得 113.04 億泰銖 (約 3.57 億美元)，按年大增 47.8%，即使期內總收入下跌 9.0%，仍能錄得強勁增長。相關業績反映該集團在成本管理方面表現穩健，並逐步將增長重心轉向以生態圈帶動的出行、零售及數碼服務布局。





為配合長遠發展，OR 承諾於 2026 年至 2030 年五年投資計劃中，總計將投入 58,000 百萬泰銖 (約 18.4 億美元)。



有關投資將集中於：出行基礎設施建設、生活平台升級、電動車充電網絡擴展，以及創新及投資項目，藉此鞏固 OR 作為區內綜合出行及消費者生態系統營運商的定位。



OR 現有的基礎設施，正是其落實上述策略的重要基礎。該公司覆蓋全國的服務站網絡，現時每日服務 390 萬名用戶，為泰國境內與消費者接觸最頻繁的網絡之一，目標是在 2030 年將每日用戶數提升至 500 萬。該網絡集燃油零售、EV Station PluZ 電動車充電服務、餐飲、健康養生，以及生活服務於一體。OR 旗下咖啡品牌 Café Amazon 於泰國及海外市場共經營超過 4,600 間分店，持續為整個網絡帶來穩定人流。近期，OR 宣布與 Centara 成立合營企業，於 PTT Station 發展經濟型酒店項目，每個據點目標設置 70 至 80 間客房，並結合現有設施，以將網絡由日常便利服務，拓展至過夜住宿及旅遊相關服務。



隨着東南亞地區電動車加速普及，OR 正同步配合現有燃油網絡，進一步擴展 EV Station PluZ 布局。此舉反映區內政策環境及基建需求正急速變化，OR 正將出行轉型視為長遠增長機遇，亦是透過合作，進軍區內不同市場的重要切入點。



OR 的數碼平台進一步強化其實體網絡的覆蓋力。blueplus+ 忠誠計劃應用程式已累積 930 萬名註冊會員，目標於 2030 年增至 1,400 萬名。除了有效帶動顧客持續回訪外，該平台亦使 OR 能夠更精準且深入地洞察整個生態系統內的消費者行為，從而實現個人化互動、跨業務交叉銷售，並開拓純實體網絡無法帶來的新收入來源。隨着會員規模持續增長，OR 相信此一模式，將成為以數據驅動的消費者互動、並推動其布局亞洲區內擴張的堅實基礎。



同時，OR 正針對跨境擴張模式展開洽談，期望讓區內經銷商、投資者及營運商得以接入其生態系統基礎設施。OR 向潛在合作夥伴所展示的定位，已不再是傳統能源零售商，而是一個整合生活及出行的平台，並憑藉其營運規模及數碼能力，足以支援業務在亞洲多元化市場中進行本地化部署。



PTT 石油暨零售業務公共有限公司行政總裁 M.L. Peekthong Thongyai 表示：「我們的策略十分清晰，就是以一套兼具規模與擴張的模式，實現整合並創造協同效益。我們藉由數碼與實體融合，已建立了一個具有盈利能力的生態系統，現正尋求策略夥伴，共同開拓亞洲快速發展的出行及消費領域增長機遇。」





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