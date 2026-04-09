泰國推出「全球規模最大宋干節」，將Central Pattana打造為全年無休的世界級節日勝地

曼谷2026年4月8日 /美通社/ -- 泰國即將迎來全球最激動人心的慶典之一：舉世聞名的潑水節暨傳統新年「宋干節」。此次慶典將以空前未有的全國性規模再度回歸，迎接世界各地的遊客。

在Central Pattana牽頭打造下，「全球規模最大宋干節」將落地泰國全國28個場地，將曼谷、清邁、普吉、芭提雅、蘇梅島等核心城市變身為活力四射的節慶中心。本屆慶典包含超千場活動、逾四百位藝人參演，每年吸引超千萬人次參與。

本屆慶典以旅遊體驗為核心，將Central Pattana遍佈全國的購物中心網絡打造為必遊勝地，讓遊客在同一地點即可感受文化探尋與大型娛樂雙重體驗。