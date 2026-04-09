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出版：2026-Apr-09 13:00
更新：2026-Apr-09 13:00
PR Newswire

泰國推出「全球規模最大宋干節」，將Central Pattana打造為全年無休的世界級節日勝地

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曼谷2026年4月8日 /美通社/ -- 泰國即將迎來全球最激動人心的慶典之一：舉世聞名的潑水節暨傳統新年「宋干節」。此次慶典將以空前未有的全國性規模再度回歸，迎接世界各地的遊客。

泰國推出「全球規模最大宋干節」，將Central Pattana打造為全年無休的世界級節日勝地 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

在Central Pattana牽頭打造下，「全球規模最大宋干節」將落地泰國全國28個場地，將曼谷、清邁、普吉、芭提雅、蘇梅島等核心城市變身為活力四射的節慶中心。本屆慶典包含超千場活動、逾四百位藝人參演，每年吸引超千萬人次參與。

本屆慶典以旅遊體驗為核心，將Central Pattana遍佈全國的購物中心網絡打造為必遊勝地，讓遊客在同一地點即可感受文化探尋與大型娛樂雙重體驗。

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今年一大亮點是奧帕-素察塔-莊西裡(Opal Suchata Chuangsri)歷史性地出任泰國首位「宋干節小姐」，將國際選美風采與泰國文化底蘊相融，引發全球矚目。

遊客可觀賞孔劇(Khon)面具舞、諾拉舞劇(Nora)、泰國古典藝術與傳統木偶戲，體驗在莊嚴佛像前的灑水祈福儀式。本次文化展演由泰國文化部合作呈現，內容涵蓋傳統武術與各地非遺體驗。

與此同時，音樂節舞台、現場表演與潑水狂歡同步上演，為海內外賓客營造熱烈動感的節慶氛圍。

除宋干節之外，Central Pattana正搭建一個全年無休的國際節慶平台，在泰國各地舉辦時令慶典、文化活動和娛樂體驗，致力將旗下場地打造為可供人們全年旅遊、歡慶與相聚的目的地。

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通過規模化融合文化、娛樂與旅遊產業，泰國宋干節正升級為世界級節慶體驗，使泰國躋身全球標誌性慶典之列，進一步鞏固泰國作為國際頂尖節慶勝地的地位。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/central-pattana-302737749.html

SOURCE CENTRAL PATTANA

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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