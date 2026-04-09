中國內地最大規模胸痛中心大會首次選址香港 走向國際

2026年香港迎來多項重量級醫學會議

活動

（*首度落戶香港）

日期/地點

亮點

第41屆亞太眼科學會年會 2026

2月5日至8日



香港會議展覽中心

亞太區規模最大、最具權威的眼科學術盛會第五度回歸香港，破紀錄吸引來自111個國家及地區逾11,000名與會者。

第17屆亞洲口腔頷面外科學會會議 2026

3月27日至29日



香港會議展覽中心

第二次在港舉行的活動，匯聚國際知名講者、工作坊及年輕外科醫生，促進學術交流與專業發展。

第十五屆中國胸痛中心大會

4月3日至4日



香港會議展覽中心

全國最大規模的胸痛中心會議，首次在中國內地以外的城市舉行。

*Asian Federation of Cytology Societies Conference 2026

5月8日至10日



威爾斯親王醫院深造中心

首次於香港舉辦的細胞學會議，匯聚區內及國際專家促進學術交流與合作。

International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance 2026

6月12日至14日



香港會議展覽中心

關於傳染病及抗菌素耐藥性的重要國際學術交流平台。

European Society of Medical Oncology Targeted Anticancer Therapies Asia 2026

6月12日至14日



香港嘉里酒店

展示早期腫瘤藥物開發、標靶療法及精準腫瘤學最新進展的關鍵亞太區平台。

Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Conference 2026

8月10日至13日



香港大學鍾江海會議中心

生物化學及分子生物學領域的區域性重大科學會議，匯聚來自亞洲及大洋洲的研究人員、教育工作者及專業人士進行學術交流與合作。

* 2026年世界癌症大會

9月24日至26日



香港會議展覽中心

推動全球癌症防控與研究的頂尖論壇。

2026年亞太長壽醫學國際峰會

10月1日至4日



地點待定

專注於長壽醫學與創新，吸引來自超過50個國家的頂尖長壽科學家、醫學專家、跨界企業家及投資者。

第10屆亞洲角膜學會學術研討會2026

12月11日至13日



地點待定

雲集區內角膜專科醫生的重要論壇，交流最新臨床見解、診斷與治療方法，並加強亞太眼科界的合作。

環太平洋大學聯盟（APRU）全球衞生會議 2026

12月7日至9日



香港中文大學鄭家純國際會議中心

第三次在香港舉行，匯聚頂尖學者、政策制定者及業界實踐者，透過跨學科協作與創新，共同應對重大的全球健康挑戰。



香港 - 2026年4月9日 - 香港作為「國際會展之都」再創里程碑，在香港旅遊發展局（旅發局）「香港國際會議特邀大使」（HKCA）積極推動下，中國內地最大規模的胸痛中心會議——「第十五屆中國胸痛中心大會」選址香港舉行，並成為活動首個在內地以外的主辦城市。香港於今年年初已先後成功主辦兩項備受矚目的醫學大會——第41屆亞太眼科學會年會和第17屆亞洲口腔頷面外科學會會議分別於二月及三月舉行，反應熱烈、成果豐碩，為香港醫學科研會議領域掀起2026年強勢序幕。旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲表示：「香港在醫學科研領域的領先優勢，加上世界級的場地設施與旅遊目的地魅力，促成連串享譽國際的醫學會議活動取得空前成功。連同『第十五屆中國胸痛中心大會』， 2026年在香港舉行的大型醫學會議陣容鼎盛， 充分反映活動主辦機構對香港作為全球醫學科學交流首選樞紐的信心。」在旅發局的爭取或協助競投下，今年有超過十個醫學會議確定落戶香港，當中涵蓋細胞學、腫瘤學及抗菌素耐藥性等多個專業範疇（完整名單見下表）。這一系列種類廣泛且極具深度的會議，印證香港作為匯聚全球醫學專才的首選會議樞紐吸引力正穩步提升。「第十五屆中國胸痛中心大會」於2026年4月3日至4日香港會議展覽中心舉行，並與深圳「雙城聯動」同步進行。大會雲集來自香港、中國內地、「一帶一路」沿線國家及其他地區約3,000名醫療領袖、醫生、護士、科研人員、政策制定者及業界專家。為期兩天的大會探討了一系列豐富議題，當中涵蓋創新醫療發展、人工智能輔助臨床決策、智慧急診應變系統及國際認證標準等。「第十五屆中國胸痛中心大會」由香港醫院管理局、國家放射與治療臨床醫學研究中心、廣東省胸痛中心協會及蘇州工業園區東方華夏心血管健康研究院共同主辦，展現多方協作成果。東方華夏心血管健康研究院秘書長曾文明表示：「『中國胸痛中心大會』的全球影響力與日俱增。憑藉香港優越的戰略位置、領先醫療水平，以及連接中國內地與世界的獨特橋樑角色，今年大會吸引了更廣泛的全球參與，進一步提升其國際地位。香港有助推動大會走向全球，引領心血管緊急介入治療邁向新高峰。」把握香港發揮「超級聯繫人」促進全球化的優勢，「第十五屆中國胸痛中心大會」首度發布《國際胸痛中心建設標準》，標誌著中國內地在尖端心血管緊急介入治療領域的全球領導地位。香港的國際化平台有助推動相關標準的環球政策支持及落實執行，從而促進全球更公平、更普及、更及時的心血管急症醫療服務。旅發局香港國際會議特邀大使、海南省醫學會心血管病學分會委員陸士娟教授在促成「第十五屆中國胸痛中心大會」落戶香港過程中擔當關鍵角色，協助香港國際會議大使計劃再添最新成功案例。適逢計劃成立五週年的里程碑，旅發局於3月31日舉行交流酒會，與一眾香港國際會議大使共同慶祝。陸士娟教授表示：「身為香港國際會議大使，我與旅發局緊密合作，成功爭取『中國胸痛中心大會』落戶香港，以作為會議通往國際舞台的門戶。這次大會充分展現香港如何提升內地會議的國際定位，促進跨境知識交流，並協助塑造廣泛醫療及專業領域的未來發展。」香港國際會議大使計劃匯聚了超過170位來自13個行業及學術界的本地與內地業界領袖，攜手推廣香港成為「國際會展之都」。憑藉大使們的積極推動和人脈網絡，香港已成功爭取50項大型會議落戶舉行、帶來近十萬名高價值過夜會展旅客。香港將於2026年舉辦超過十個涵蓋不同領域的醫學會議，包括眼科、腫瘤學、抗菌素耐藥性及細胞學等。