中國海油發佈2025年度ESG報告

香港2026年4月9日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃檯）及80883（人民幣櫃檯），上海證券交易所股票代碼：600938）今天在香港發佈了2025年度環境、社會及管治（ESG）報告。 堅持高效治理，築牢發展根基

推進綠色轉型，共建美好生態

踐行社會責任，共享發展成果 面對全球能源格局深度調整、氣候治理格局持續分化的複雜形勢，中國海油堅持穩中求進，將ESG理念深度融入發展戰略與經營全過程，持續完善ESG治理，全力推動高質量發展再上新台階。2025年，公司斬獲《財資》雜誌2025年度「企業可持續發展領導力大獎—金獎」、《證券時報》「中國上市公司ESG百強」等多項境內外殊榮，充分彰顯各利益相關方對公司高質量發展成效的認可。

中國海油聚力推動高效治理。構建多元化董事會，強化董事能力建設，持續提升決策質量。鞏固完善ESG工作機制，高質量完成ESG指標體系優化、氣候信息披露專題研究等十項重點工作。健全風險管理與內控合規體系，紮實開展ESG盡職調查、定期開展風險管理審計，全員簽署「合規承諾書」，並持續開展反商業賄賂及反貪污培訓，以規範治理保障企業穩健運營。 中國海油穩步推進綠色轉型。持續優化產品供應結構，提升清潔能源供應能力。堅持全流程綠色低碳生產，提高能源利用效率、擴大岸電應用範圍，全年綠電替代量達10.8億千瓦時，火炬氣回收利用成效顯著。穩步推進油氣與新能源融合發展，海上風電資源獲取邁出堅實步伐，有序推進海南CZ7風電項目和全球首座16兆瓦級張力腿型浮式風電平台項目建設。積極培育負碳產業，牽頭制定2項海上CCUS國家標準，中國首個海上CCUS示範項目在恩平15-1平台順利投用，深海二氧化碳水合物固化封存完成探索性海試，「岸碳入海」、油氣電氫碳綜合能源示範項目前期研究紮實展開。堅持科技引領，全年研發經費投入同比增長22%。深入推進數智化轉型，不斷提升海上平台無人化率，「深海一號」氣田入選中國首批領航級智能工廠培育名單。

中國海油積極踐行社會責任。秉持「EMPOWER-賦能社區，善行無界」的社區共建方針，持續開展鄉村振興、教育幫扶、生態保護等公益項目，全年累計投入超人民幣1.34億元，其中鄉村振興總投入超人民幣7,468萬元，惠及約600萬人。健全安全生產責任體系，紮實開展安全生產治本攻堅與隱患排查整治，築牢「平安海油」根基，全年安全生產形勢平穩。落實人才興企戰略，加強員工關心關愛，推動員工與企業共成長，持續提升員工安全感、歸屬感與獲得感。深化供應鏈體制改革，強化供應鏈ESG管理，開展供應商合規培訓，打造綠色、共贏、廉潔供應鏈。加強利益相關方溝通，提升信息披露透明度，連續三年獲得上海證券交易所信息披露A級評價。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。 *** *** *** *** 如有進一步查詢，請聯絡： 劉 翠

媒體/公共關係

中國海洋石油有限公司

電話：+86-10-8452-6641

傳真：+86-10-8452-1441

電郵：[email protected] 程 遙

九富（香港）財訊公關集團有限公司

電話: +852 5540 0725

傳真: +852 2111 1103

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025esg-302738090.html SOURCE 中國海洋石油有限公司