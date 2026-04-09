科倫博泰獲香港聯交所批准股票代碼移除「B」標記，邁入發展新階段

成都2026年4月9日 /美通社/ -- 2026年4月9日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）宣佈，公司根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第18A.12條提出申請後，香港聯交所已批准其不適用上市規則18A.09至18A.11條。因符合上市規則的相關規定，公司經香港聯交所批准於2026年4月14日正式將「B」標記從股票代碼中移除。 此舉標誌着科倫博泰在核心經營指標上已達到更高標準，正式邁入全新發展階段。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「很高興看到科倫博泰符合香港聯交所上市規則的相關要求，從股票代碼中移除『B』標記，這充分體現了我們強大的醫藥創新與價值兌現能力。基於穩健的財務狀況與堅實的資金實力，公司將不斷豐富創新且互補的產品管線，加速產品的開發進程，在惠及廣大患者的同時為股東持續創造價值。」

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK）是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。