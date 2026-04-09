港澳聯隊揚威希臘「MRC機械人奧運會」

港生勇奪兩項世界冠軍 盡展本地STEAM創科實力 香港2026年4月9日 /美通社/ -- 香港創科教育在國際舞台再創佳績！一行近120人組成的「港澳聯隊」，於4月3日至7日遠赴希臘克里特島，出戰歐洲最大型的國際機械人賽事——「MRC機械人奧運會」（Minoan Robotsports Competition）。 是次代表香港出戰的學生精英陣容鼎盛，分別來自香港機械人學院以及13間本地中小學，當中包括：聖保羅男女中學附屬小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、滬江小學、大埔舊墟公立學校（寶湖道）、仁愛堂田家炳小學、中西區聖安多尼學校、浸信會呂明才中學、民生書院等。港澳聯隊初試啼聲即大放異彩，在逾2,200名全球精英中脫穎而出，合共奪得四個世界冠軍寶座；當中香港代表憑藉出色的表現，勇奪兩項世界冠軍。是次佳績不僅印證了香港推動STEAM教育的卓越成果，更展現了本地學子具備成為未來國際創科人才的龐大潛力。

匯聚全球頂尖科技強國 港生突圍連奪兩冠

「MRC機械人奧運會」極度強調「奧林匹克」的公平競賽精神，今屆賽事規模空前，匯聚了全球40個國家、逾900支隊伍參與。港澳聯隊面對的對手來自世界各地，包括主辦國希臘，以及南韓、巴西、沙特阿拉伯、土耳其等。在融合創新研發、工程設計與機械人競技的激烈競爭中，香港代表展現出超卓的解難能力與創新思維，一舉拿下兩個世界冠軍殊榮，分別在要求科技創新與商業策劃的『機械人展覽賽（Exhibition）』，以及極度考驗空中戰術與遙控技巧的『無人機足球賽』封王。

融合傳統文化與創新科技 展現自主學習與卓越解難力

除了耀眼的獎牌，香港學生在比賽過程中展現的創意同樣令人鼓舞。在創意賽初級組中，來自香港機械人學院的林正言、林適言及陳學賢巧妙地將中華傳統的「變臉」技藝融入機械人設計中，成功在國際舞台以科技宣揚中華文化。年僅 10 歲的陳學賢同學，面對機械結構的技術挑戰時展現出堅毅不屈的精神。陳同學表示：「變臉是中國傳統國粹，我們希望外國朋友能透過機械人認識這項文化。研發過程中最大的挑戰，是如何透過編程和機械結構，讓機械人能瞬間且順暢地完成變臉動作，我們經過了無數次失敗和微調才成功。」在展覽環節中，香港學生的優秀作品吸引了多國選手主動交流。其精妙的機械設計與創意思維贏得了現場海外參賽者及觀眾的一致好評，這無疑是對香港學生創新能力的最高肯定。

跨越勝負的成長課 獲世界各地高度肯定

比賽亦是鍛鍊學生心理質素與解難「軟實力」的最佳課堂。隨行家長卓先生指出，國際賽事中總會遇到環境因素或裁判判斷等無法控制的變數，孩子不僅從中學會了欣賞各國對手的付出與團隊精神，更懂得了如何去接受並應對突發情況。他欣慰地表示：「除了學到機械硬件上的『硬知識』外，他更掌握了如何克服困難的『軟技能』。這次比賽經歷的種種挑戰，與他們將來出社會做事、待人接物所面對的問題非常相似，這絕對是課堂上學不到的寶貴成長歷程。」

來自滬江小學的郭俊傑老師賽後表示，MRC機械人奧運會的比賽項目多元化，涵蓋無人機、機械人足球、創意展覽等多個範疇，令同學大開眼界。「學生不但能夠展示自己的作品，更可近距離觀摩其他國家及地區選手的設計構思與技術亮點，這類國際交流的機會極為寶貴。」郭老師難掩興奮之情，並直言：「我們十分期盼明年能再次參賽，讓學生在更大的舞台上不斷挑戰自我、擴闊國際視野。」 港澳區主辦機構香港機械人學院總監邱嘉俊指出，踏上國際舞台的經驗對青少年的成長至關重要。「學生親身觀察各國精英的解難與協作方式，當中所帶來的震撼與啟發，是傳統課堂無法比擬的。」他表示，未來將為賽事注入更多嶄新元素，進一步擴闊學生的科技眼界，為大灣區及國家培育具備國際視野的創新科技人才。

【關於 MRC 機械人奧運會（港澳區）】

MRC（Minoan Robotsports Competition）港澳區賽事由香港機械人學院（Robot Institute of Hong Kong）主辦，旨在透過無人機挑戰、機械人足球、擂台賽、接力賽及創意展覽等多個項目，讓學生全方位實踐創新工程。各地區賽事的勝出隊伍將獲資格晉級希臘全球總決賽，與世界冠軍同場競技。了解更多賽事資訊：www.global-robot.ai/mrc AI機械人比賽培訓課程：www.rihk.com 比賽成績資料：www.global-robot.ai/mrc/2026results 電話：852-21724202

WhatsApp：852-57426645

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