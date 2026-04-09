台灣萬佛朝宗股份有限公司亮相Medtec Japan 2026 展示醫用級TPU管材注塑解決方案

萬佛朝宗股份有限公司秉持精準、誠信、長期合作的經營理念，已成為醫療器械公司值得信賴的製造合作夥伴。該公司強調，其所生產的每一個零部件，都肩負著保障患者安全、產品穩定性與性能一致性的責任。

Medtec Japan是亞洲頂尖醫療器械設計與製造展會之一，吸引了醫療科技生態體系的全球創新企業與供應商。本次參展，萬佛朝宗股份有限公司旨在拓展國際市場佈局，深化全球醫療供應鏈合作夥伴關係。

台南2026年4月9日 /美通社/ -- 總部位於台灣的醫用級塑膠零部件製造商萬佛朝宗股份有限公司(Towards Buddha Co., Ltd.)將於今年4月參加Medtec Japan 2026，攜手高性能醫用級材料供應商泓格生醫(ICP DAS BMP)，展示一體化熱塑性聚氨酯(TPU)管材注塑製造解決方案。

展會期間，該公司將重點展示其端到端TPU管材製造能力，涵蓋模具開發、注塑成型、工藝優化、質量管控及規模化量產。通過將先進的加工技術與泓格生醫提供的醫用級材料相結合，萬佛朝宗股份有限公司打造的解決方案可滿足生物相容性與可靠性等嚴苛的行業標準。

該公司的TPU管材解決方案被廣泛應用於微創介入系統、輸液裝置及定制化醫療零部件。依托與原始設備製造商(OEM)、原始設計製造商(ODM)的密切合作，該公司為客戶提供從早期研發到產品商業化的全流程支持，在嚴守嚴苛質量標準的同時，助力縮短產品上市週期。