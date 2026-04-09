Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 獲任命為美國國家綜合癌症網絡 (NCCN) 新任首席科學官

一位成就卓越的醫學研究領導者將負責監督 NCCN 項目，以推進臨床試驗並提高癌症治療的品質、療效和可獲取治療的機會。

賓夕法尼亞州普利茅斯會議2026年4月9日 /美通社/ -- 致力於患者護理、研究及教育的領先癌症中心聯盟，美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®) 今天宣佈已任命 Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP 為新任首席科學官 (CSO）。

Lewis 博士是一位經驗豐富的生物醫學研究員，在治療實體腫瘤和血液惡性腫瘤的臨床試驗方面擁有豐富的專業知識。 她最近擔任諾華製藥公司的高級臨床計劃負責人，此前曾在多家著名學術癌症中心擔任副教授多年。 她擁有賓夕法尼亞州立大學 (Penn State University)、天普大學醫學院 (Temple University School of Medicine) 和羅格斯大學 (Rutgers University) 的學位。 Lewis 博士在羅徹斯特大學完成住院醫生培訓，並在NCCN 的創始成員機構之一，福克斯蔡斯癌症中心 (Fox Chase Cancer Center) 完成專科醫生培訓。