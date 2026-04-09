Abilitie、TED 與 St. Edward's University 推出為期 12 週的迷你工商管理碩士課程

這項學費 4,500 美元的兼讀課程設有高層管理級別講師帶領的實時課堂，並可建立親身互動的全球人脈

德州奧斯汀2026年4月9日 /美通社/ -- Abilitie、TED 與 St. Edward's University 今日公佈一項新合作計劃，共同開辦全球性的 12 週迷你工商管理碩士課程。 此兼讀課程採用網上虛擬模式，最終以一趟親身蒞臨全球商業樞紐的週末之旅圓滿作結。 課程專為在職專業人士設計，讓其不用離開工作崗位，也能培養人工智能 (AI) 時代所需的實用商業技能。

課程最初在 2019 年推出時，名為特邀工商管理碩士課程 (Invited MBA)，匯聚 TED 的精選內容、引人入勝的商業模擬、導師即場引導的討論，以及環球學員的共學體驗。 學員修畢課程後可獲 St. Edward's University 頒授專業教育證書，以茲認證。