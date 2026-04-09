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商業動向
出版：2026-Apr-09 21:42
更新：2026-Apr-09 21:42
PR Newswire

Abilitie、TED 與 St. Edward's University 推出為期 12 週的迷你工商管理碩士課程

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這項學費 4,500 美元的兼讀課程設有高層管理級別講師帶領的實時課堂，並可建立親身互動的全球人脈

德州奧斯汀2026年4月9日 /美通社/ -- Abilitie、TED 與 St. Edward's University 今日公佈一項新合作計劃，共同開辦全球性的 12 週迷你工商管理碩士課程。 此兼讀課程採用網上虛擬模式，最終以一趟親身蒞臨全球商業樞紐的週末之旅圓滿作結。 課程專為在職專業人士設計，讓其不用離開工作崗位，也能培養人工智能 (AI) 時代所需的實用商業技能。

課程最初在 2019 年推出時，名為特邀工商管理碩士課程 (Invited MBA)，匯聚 TED 的精選內容、引人入勝的商業模擬、導師即場引導的討論，以及環球學員的共學體驗。 學員修畢課程後可獲 St. Edward's University 頒授專業教育證書，以茲認證。

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TED@Work 高級總監 Darby Coleman 表示：「12 週工商管理碩士課程將 TED 的強大智慧，融入實戰商業挑戰的洪流，協助領導者拓展思維疆界、培養解難之道，並為團隊貢獻所長。

放眼全球，逾 80% 管理人員皆未持有高級商業學位。 這種普遍的學歷缺口，為那些希望在全球市場中建立領導人才儲備的機構帶來挑戰。 短期工商管理碩士課程（例如 12 週工商管理碩士課程）正日益普及，用於培養領導者所需的商業觸覺及人員管理技巧。

Abilitie 行政總裁 Bjorn Billhardt 表示：「未來的領導人才，單憑知識並不足夠， 還必須磨練商業判斷力。  12 週工商管理碩士課程採用實時互動的模式，助專業人士增進財務知識、鍛煉策略思維，並提升領導才幹。」

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學員每週三天參加實時網上課程，並投入以真實領導挑戰為藍本的團隊商業模擬以加強領悟。 課程引領學員洞悉商業財務、構建策略思維、善用資源調配，從而在瞬息萬變的複雜商業環境作出睿智決策。

St. Edward's University 教務長 Marianne Ward-Peradoza 透露：「St. Edward's 致力追求學術卓越，我們很榮幸能夠參與這場振奮人心的合作。 我們深知現今專業人士需要靈活而高效的進修機會，以提升自身技能。此課程正好體現我們開創進階之路，助其保持競爭優勢。」

為了確保課程期間有效互動，每班以 40 人為限，每期學員總數不會超過 200 人。 整個學習旅程，將在柏林及杜拜的親臨週末活動中圓滿落幕。 學費已包括住宿及膳食。 2026 年秋季學期現正招生，學費為 4,500 美元，並設有獎學金。 有意報讀的學員，可瀏覽 12weekmba.com 以獲取更多資訊。 課程亦設有封閉式學員群組模式，專為希望提升員工水平的企業而設。

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關於 12 週工商管理碩士課程

12 週工商管理碩士課程體驗由 TEDAbilitieSt. Edward's University 合力提供。 TED 是非牟利組織，秉持一個簡單信念：思想足以改變一切 (Ideas change everything)。 深刻思想，配合強而有力的演繹，能觸動心靈、啟迪思維，繼而化為行動。 Abilitie 是全球領導力發展公司，致力幫助專業人士建立關鍵的商業技能。 St. Edward's University 的 Bill Munday School of Business 乃獲國際商學院促進協會 (AACSB) 認證的頂尖研究生學府，聲譽昭著。

媒體聯絡人

Becca Flores，TED@Work 市場推廣總監，電郵：[email protected]，電話：(212) 346-9333
Gina Curran，Abilitie 總監，電郵：[email protected]，電話：512-731-2166

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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