廣汽AION UT即將在米蘭盛大上市

米蘭2026年4月9日 /美通社/ -- 廣汽將於4月13日在意大利米蘭為其全新車型AION UT舉行歐洲上市儀式。米蘭作為世界級設計、創意與精湛工藝的代名詞，正是這款誕生於此的座駕最完美的舞台。

這款緊湊型純電掀背車是繼去年AION V之後，第二款登陸歐洲市場的埃安（AION）車型。通過AION UT，廣汽直擊歐洲市場的核心需求：為城市用戶提供一款既能穿梭於街巷，又無需在車內空間上妥協的理想座駕。

兌現更多期待（Expect More）

AION UT 的打造源於一個簡單而堅定的承諾：期待更多（Expect More）。在專為歐洲城市量身定制的車身尺寸內，它帶來了更出眾的設計、更寬適的空間和更長效的續航。AION UT 車長僅為4,300毫米，軸距卻達到2,750毫米，在確保城市駕駛靈活性的同時，實現了同級罕見的越級大空間，完美詮釋了「外觀緊湊，內在不妥協」的設計理念。該車型WLTP工況續航裡程最高可達430公裡，在直流快充（DC）模式下，僅需24分鍾即可將電量從30%充至80%，為歐洲用戶的日常無憂出行提供堅實保障。