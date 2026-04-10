換季不心慌！iHerb推春季「防禦系」健康指南 挖寶6款營養好物

香港2026年4月10日 /美通社/ -- 隨著春季來臨，氣溫與環境濕度變化劇烈，不少人容易出現疲憊與作息失衡等「換季不適」。全球跨境健康電商平台 iHerb 看準春季保養與營養補充需求升溫，推出「春季防禦系補給指南」，精選6款高CP值健康好物，從日常營養補充到生活保養，陪伴消費者迎接換季時節。 作為全球知名健康養生產品線上零售平台，iHerb 提供超過 1,200 個品牌、50,000 種商品，涵蓋維生素、運動營養、美容保養、天然食品與居家生活用品等類型。平台透過美國與亞洲物流中心配送，服務遍及全球超過 180 個國家與地區，讓消費者能輕鬆選購各式海外人氣健康商品。然而面對春季多變氣候與生活節奏，iHerb 也整理出三大日常補給方向，從營養補充、睡眠放鬆到日常機能營養，幫助消費者在忙碌生活中維持良好狀態。

維持內外平衡：換季日常營養補充 換季時期容易出現肌膚與生活節奏不穩定等情況，從日常營養補充開始調整尤為重要。人氣營養品「 Thorne 吡啶甲酸鋅」以鋅營養補充為特色，成為不少消費者換季期間關注的營養補給選擇。居家生活方面，以樺木質香味及植萃配方擁有高人氣的 「Mrs. Meyers Clean Day 洗手液」，散發清新森林木質香氣，讓日常手部清潔也能有放鬆感受。 優質睡眠放鬆：為生活節奏補充能量 良好的睡眠品質是維持生活節奏的重要基礎。「Swanson Albion 甘氨酸鎂」提供礦物質幫助，作為日常鎂營養補充來源，受到不少重視生活節奏族群關注。若長時間工作或需要維持專注狀態，來自iHerb人氣品牌California Gold Nutrition系列「Brain Health 素食膠囊」，則提供多元營養補給，為長時間工作族群提供多元營養補充，成為忙碌生活中的後盾。

機能營養補給：迎接春季活動力 隨著天氣逐漸回暖，戶外活動與運動需求增加。「Nutricost HMB 膠囊」提供運動族群日常所需的營養補充，無論是居家瑜珈或戶外慢跑，都能作為日常運動生活的營養夥伴。此外，隨著演唱會與球賽活動熱度升高，也讓日常護眼營養補充逐漸受到關注。iHerb 也推薦 「Doctor's Best 天然視力加強劑」，不僅含有葉黃素及玉米黃素，更添加 Omega-3、DHA 和 EPA 等成分，滿足現代人長時間所需的舒適滋養。 限定折扣碼優惠 結帳享78折 除了商品推薦外，iHerb 也同步推出多項限時優惠活動。iHerb 表示，希望透過多元健康商品與跨境直送服務，讓消費者在換季時節也能輕鬆補充所需營養，同時為了感謝消費者長年支持，iHerb 在2026年春季期間，特別推出專屬香港消費者的超值優惠，4/10 至 4/24 期間於 iHerb 官網結帳輸入折扣碼「22SALE」，即可享 78 折優惠，把握春季補給時機，為日常生活注入健康能量。

iHerb：一站式全球健康選物店 總部位於美國加州的 iHerb，是全球領先的健康養生產品線上零售品牌。iHerb 最大的優勢在於提供香港消費者「不用找代購、不怕買到假貨」的安心管道。所有產品均由美國及亞洲物流中心直運，保證全站正品，並提供極致便捷的購物體驗： 快速到貨： 下單後最快隔日可到貨。

下單後最快隔日可到貨。 免運優惠： 訂單滿 HKD300 即享免運服務。 從維生素、營養補充品到為家人準備的保健好物，現在正是趁手入荷的最佳時機，想買得聰明又安心，快到 iHerb 官網逛逛，別讓高 CP 值的好康從手邊溜走！

關於iHerb （官網：https://hk.iherb.com/） iHerb是來自美國全球知名的跨境電商平台，專注於提供高品質的保健食品、營養補充品、美妝個護及生活用品。全站超過 5 萬項精選商品，服務遍及 180 多個國家與地區，致力於讓全球消費者以合理價格購得健康與美麗的好選擇。所有產品皆由美國及亞洲多個先進物流中心直接出貨，並在全程冷鏈與溫控倉儲管理下保持產品新鮮度。iHerb 也持續強化多語言客服與在地支付方式，確保全球用戶都能享有安全、透明與便利的購物體驗。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/iherb-6-302737612.html