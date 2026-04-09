長電科技發布2025年年報：全年營收創歷史新高，利潤總額同比增長

2025年，長電科技堅持穩中求進，全年營收再創歷史紀錄，且自2023年以來連續三年增長。報告期內，公司海內外工廠整體運營穩健，產能利用率維持高位水平，晶圓級封裝等先進封裝產能維持高負荷運行；全年先進封裝業務相關收入達到人民幣270億元，創歷史新高。長電科技2025年持續加大高端先進封裝技術與產能建設投入，受前瞻性投入和部分原材料價格波動影響，成本端階段性承壓；但隨著高附加值業務及高端產能逐步釋放，公司盈利能力在全年內逐季改善。未來公司將結合對市場需求的研判，繼續聚焦前沿技術與關鍵產能的前瞻性布局，增強中長期競爭力。

上海2026年4月9日 /美通社/ -- 今日，全球領先的集成電路成品制造和技術服務提供商長電科技（600584.SH）公布了2025年年度報告。報告顯示，公司2025全年實現營業收入人民幣388.7億元，同比增長8.1%，創歷史新高；全年實現利潤總額人民幣17.4億元，同比增長5.4%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣15.7億元。

從應用端看，長電科技深耕高性能計算、存儲、汽車電子、電源管理等高成長賽道，推進光電合封（CPO）、垂直供電模組、智能駕駛等領域的新產品導入與量產；2025年，運算電子、工業及醫療電子、汽車電子業務收入同比分別增長42.6%、40.6%和31.7%。同時，公司面向車規級和機器人應用建設的長電科技汽車電子（上海）有限公司通線；圍繞高端智能應用領域的長電微電子（江陰）有限公司加速產能爬坡。

研發方面，公司圍繞先進封裝關鍵技術開展系統性攻關，並持續深化產業鏈協同創新。2025年全年研發費用達人民幣20.9億元，同比增長21.4%。公司將在高密度多維異構集成、高端鍵合與互連、玻璃基板等關鍵技術領域進一步強化研發投入，並加速先進技術的研發成果轉化。圍繞先進封裝生態鏈建設，公司在新加坡成功舉辦「先進封裝開發者大會(APDC)」，搭建開放協同機制，推動技術交流與聯合創新加速落地。