告別「只求有備」的舊思維：突破 2026 資料保護三大盲點、建立企業營運韌性

台北2026年4月10日 /美通社/ -- 隨著數位轉型深化與 AI 趨勢成長，企業的 IT 架構正經歷前所未有的複雜化；同時來自外部環境的惡意攻擊沒有停歇，持續成為許多組織重點關注的項目。然而，Synology 群暉科技在最新公布的 《台灣企業資料保護大調查 2026》中發現，當前的資安版圖已出現結構性的缺口。 隨著備份資料的安全性日益重要，還有資安風險類型多元化，企業面臨的是——僅做好基礎的備份機制已經不夠，能否在災難發生時快速而且正確地還原，才是滿足韌性的首要指標，更得兼顧符合嚴格的法令規範。這將會為預算與人力有限的 IT 部門，帶來更加嚴峻的考驗，如果不重新從三大面向重新檢視資料保護架構，過往的防線就難以在關鍵時刻發揮效用 。

勒索軟體退居第三！硬體老化與人為疏失躍升首要威脅 內憂大於外患，硬體故障與人為疏失成營運最大殺手

在 2026 年的調查數據中，企業最關注的資安風險排名出現了洗牌。高達 73.1% 的中大型企業將「硬體故障」視為影響程度最高的風險，其次為「人員疏失 / 異動」（62.6%），而勒索軟體則退居第三（55.3%）。



排名變動的背後，是當前企業的龐大 IT 基礎架構，勢必會碰到設備老化，或偶有故障發生的情況，稍有不慎就會造成資料遺失。而在人為疏失面向，跨部門同仁的一個無心操作，就可能誤刪大量檔案，或成為勒索軟體趁虛而入的破口，使得 IT 人員經常得到處救火。不僅如此，受調者頻繁提到多品牌系統管理，還有缺乏相應的自動化機制，都讓日常營運比想像中更耗費人力與心力。因此，企業除了定期關注硬體設備的健康度，更得思考怎麼有效簡化 IT 的庶務工作。

備份與還原效率危機顯現，無法即時還原關鍵資料

當企業整體資料量仍加速上升，資料保護措施的效率表現勢必也要跟上腳步，可是實際觀察台灣企業的現況，幾乎都有備份太久、還原太慢的現象，無論是日常的增量備份，還是當系統出現問題時恢復可用的時間，超過半數的組織得花費 1 小時以上，皆視為營運風險提高的警訊。



確實超過半數企業，都認為當前的資料保護架構，出現備份或還原效率不足的情況，這提醒 IT 人員在導入或更新解決方案時，應確保擁有最佳的備份技術，以及便於集中管理的操作介面，避免付出了高昂成本，卻換來低落的資料保護效率。



人工離線備份藏隱憂，難以驗證備份資料可用性

當備份伺服器成為惡意攻擊鎖定的目標時，企業的防禦思維就得進化，利用更進階的手法，保證備份資料的安全和可用性，也讓 Synology 看到本次調查中，已有 37.8% 企業落實了離線備份。



不過，再仔細挖掘受調者的回饋，發現許多企業是以高度仰賴人力的磁帶，才達成這項安全指標。這種得倚靠 IT 人員的作法，不僅提升保護成本，更因其特性難以驗證備份資訊的完整性，無法肯定能在未來派上用場。所以組織需要把可驗證性，加入到評估資料保護解決方案的條件之中，例如能否輕易做到定期還原演練，否則即便做好備份，也沒辦法重返營運。

落實演練並確保備份可用性，化被動合規為長期競爭力

《2026 台灣企業資料保護大調查》除了關注資安威脅，還深入了解台灣企業的另一個資料保護需求：滿足政府與供應鏈要求的資安法令（如 ISO 27001 與 GDPR）。目前近 6 成的中大型企業必須遵循特定的資料保護規範，但合規之路並非一路順暢，高達 62.4% 的企業表示「人員和資源不足」是推動合規最大的阻礙。 由於當前組織普遍缺乏自動化測試工具，等於 IT 人員就得跳下來手動執行，且企業使用的資料保護解決方案，往往也都沒有內建沙盒環境，還會擔心影響到營運現場，在這些限制之下，可以發現近一半的企業，每年僅執行一次還原演練，在資安風險高度變動的環境中相對落後。

在各類型的資安規範當中，定期還原演練都是明文指定的條例，企業唯有導入更方便驗證備份資料的機制，大幅減輕 IT 人員手動操作的重擔，確保備份資料的可用性，並提升演練的頻率，才能將合規壓力轉化為長期競爭力。 未來的資料保護架構，必須具備高度的自動化與智慧化能力，並集中至單一平台上，收斂複雜的維運工作，以達成高效率的目標。企業 IT 管理者應重新盤點既有資源，將預算精準投資於上述項目，才能實質改善營運韌性。 欲了解更詳細的 2026 資料保護趨勢與建議方針？立刻前往下載 《台灣企業資料保護大調查 2026》白皮書 >> https://sy.to/d3pwb5