藝術家 Wallace Woo 正式以全球宣言 定義「地質抽象主義」與「鐘乳石美學」

香港特別行政區及美國紐約 - 2026年4月10日 - Wallace Woo Studio 正式宣布推出具開創性的藝術理論框架：「 地質抽象主義 (Geological Abstractionism) 」。與此同時，並正式註冊其宣言著作 《沉積的維度》 (The Dimension of Sedimentation) ，並獲編配國際書號 ISBN 978-988-71890-2-2 。 Wallace Woo 「地質抽象主義」系列作品 STA36 經過畢生對冥想修習與藝術創作的持續淬鍊，Wallace Woo 建構出一套重新詮釋時間、物質與畫布關係的理論系統。當中的核心概念為 「鐘乳石美學」 (Stalactite Aesthetics) ，這是一種源自人生歷程的視覺語言，並以「時間並非流逝，而是沉積」為其重要命題。 Wallace Woo 表示：「地質抽象主義不僅是一種風格，更是一種內在的地質結構。」他進一步指出：「每一層顏料，都是一個意識凝結的瞬間，在重力與靜觀意識下逐步成形，猶如自然界中的鐘乳石，經歷數千年歲月沉澱而成。」 宣言重點包括：

《沉積的維度》： 體現一種哲學上的轉向，從「捕捉瞬間」走向「時間積累」。

體現一種哲學上的轉向，從「捕捉瞬間」走向「時間積累」。 鐘乳石美學： 透過垂直性構圖與媒材自身的重量感，表現『喧鬧的靜默』。

透過垂直性構圖與媒材自身的重量感，表現『喧鬧的靜默』。 知識產權：是次獲國際書號註冊，標誌着在當代抽象藝術之中，建構全新學術脈絡的重要里程碑。

是次全球發布亦為 Woo 即將於Espace Temple Gallery 舉行的個人展覽揭開序幕，屆時，這套理論的具體生成與藝術體現，將正式展現於歐洲藝術界眼前。

關於 Wallace Woo

Wallace Woo 是一位生於香港、現居巴黎的當代藝術家，其作品橫跨東方禪學與西方抽象表現主義。他在『內心地質學（Inner Geology)』中的生命歷程，進一步發展出一套獨特的視覺語彙，並以深厚的思想層次及豐富的時間維度而備受注目。



