Now True Original《靛藍的記憶》衝出香港 爭逐國際大獎

香港2026年4月10日 /美通社/ -- Now TV自選節目品牌Now True致力搜羅全球高質素節目，並推出自家製作的Now True Original系列，為香港觀眾度身打造作品。除了為作品撰寫粵語配音稿，亦邀請知名藝人或業內人士擔任聲音導航。由撰稿員葉嘉敏為紀錄片《靛藍的記憶》撰寫的粵語配音稿，早前獲「EGA's Hermes Awards」提名，入圍2026年度 「最佳配音改編劇本獎」（Best Script Adaptation for a Dubbed Audio），把《靛藍的記憶》推向國際舞台。與其他入圍作品包括《怪奇物語》及《魷魚遊戲》第3季等同台競爭。結果將於2026年4月16日公佈。
由吉田茂執導的《靛藍的記憶》是他的首部紀錄長片，紀錄一班靛藍愛好者的匠人故事。工業革命後，「合成藍」成為染布業的主流染料，片中的幾位主角卻仍然堅持採用傳統藍染工藝技術。本片題材獨特，盡顯日本的匠人精神。Now True特別邀請香港電影導演黃修平擔任聲音導航，他早在錄音時已讚賞文稿製作用心，如今更獲業界認可的「EGA's Hermes Awards」肯定，意義非凡。
Now True Original選材多元化，涵蓋體育、飲食、藝術、音樂，以至黑道文化和藍染技術等題材，作品廣受歡迎。聲音導航陣容更星光熠熠，Stanley@MIRROR（邱士縉）、Serrini（梁嘉茵）、Sumling@COLLAR（李芯駖）、盧覓雪、黃修平、梁祖堯、張建聲、余迪偉、張丕德及劉舜文均有參與。
更多Now True Original節目：
- 《極道回憶錄》聲音導航：張建聲
- 《歡迎光臨》聲音導航：盧覓雪
- 《藤子海敏：最後的靈魂旋律》聲音導航：Serrini（梁嘉茵）
- 《日本小兒科》聲音導航：Stanley@MIRROR（邱士縉）
- 《主廚的自然美食哲學》聲音導航：梁祖堯
- 《網球名宿碧加：由冠軍到入獄》聲音導航：余迪偉
- 《似水年華》聲音導航：Sumling@COLLAR（李芯駖）
- 《拜仁三冠王》聲音導航：劉舜文
- 《溫哥華灰熊搬隊之謎》聲音導航：張丕德
《靛藍的記憶》線上看：https://nowplayer.now.com/
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關於Now True
Now True 網羅全球各地優質節目，為客戶帶來屢獲世界各地殊榮的影片以及具啟發性的真實故事等高品質節目，涵蓋題材多元化，還包括演唱會、藝術文化及其他觸動人心的故事。
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SOURCE Now TV