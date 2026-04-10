Now True Original《靛藍的記憶》衝出香港 爭逐國際大獎

香港2026年4月10日 /美通社/ -- Now TV自選節目品牌Now True致力搜羅全球高質素節目，並推出自家製作的Now True Original系列，為香港觀眾度身打造作品。除了為作品撰寫粵語配音稿，亦邀請知名藝人或業內人士擔任聲音導航。由撰稿員葉嘉敏為紀錄片《靛藍的記憶》撰寫的粵語配音稿，早前獲「EGA's Hermes Awards」提名，入圍2026年度 「最佳配音改編劇本獎」（Best Script Adaptation for a Dubbed Audio），把《靛藍的記憶》推向國際舞台。與其他入圍作品包括《怪奇物語》及《魷魚遊戲》第3季等同台競爭。結果將於2026年4月16日公佈。

由吉田茂執導的《靛藍的記憶》是他的首部紀錄長片，紀錄一班靛藍愛好者的匠人故事。工業革命後，「合成藍」成為染布業的主流染料，片中的幾位主角卻仍然堅持採用傳統藍染工藝技術。本片題材獨特，盡顯日本的匠人精神。Now True特別邀請香港電影導演黃修平擔任聲音導航，他早在錄音時已讚賞文稿製作用心，如今更獲業界認可的「EGA's Hermes Awards」肯定，意義非凡。

Now True Original選材多元化，涵蓋體育、飲食、藝術、音樂，以至黑道文化和藍染技術等題材，作品廣受歡迎。聲音導航陣容更星光熠熠，Stanley@MIRROR（邱士縉）、Serrini（梁嘉茵）、Sumling@COLLAR（李芯駖）、盧覓雪、黃修平、梁祖堯、張建聲、余迪偉、張丕德及劉舜文均有參與。