AIC 楊梅新廠啟用，迎接 AI 與資料中心需求高速成長

30 周年匯聚全球夥伴，持續擴產強化 AI 與高效儲存布局 桃園2026年4月10日 /美通社/ -- AIC 營邦企業（3693）於昨日在桃園楊梅舉行新廠啟用典禮，擴大產能布局，以回應 AI 與資料中心市場的強勁成長動能。同日，AIC於和逸飯店舉辦 30 周年慶祝晚宴，邀集全球重要客戶與供應商，包括AMD、AMI、Broadcom、Intel、Phison、Seagate 等國際大廠齊聚一堂，共同慶祝 AIC 30 周年重要里程碑。 AIC 董事長梁順營表示：「隨著生成式 AI 與大型資料中心建置需求快速提升，高效能運算與儲存基礎設施的重要性持續攀升。從蘆竹廠、2025 年越南工廠，到今年楊梅新廠的啟用，AIC 持續擴展產能與優化製造布局，以提升交付效率並支援客戶在 AI 時代的部署需求。」

楊梅新廠導入自動化製程與智慧化管理系統，將顯著提升生產效率與品質穩定度，並強化 AI 伺服器與高密度儲存系統的量產能力。隨著資料量呈倍數成長，企業對高效能、低延遲與可擴展儲存架構的需求持續升高，AIC 亦持續投入 AI 儲存與資料基礎架構相關技術，協助客戶提升整體運算與資料處理效能。 適逢成立 30 周年，AIC 表示將持續深化與全球客戶及供應商的合作關係，強化供應鏈韌性與技術整合能力，以回應 AI 與資料中心市場的長期成長趨勢。 關於營邦

AIC 營邦企業 (3693) 為全球高效能伺服器與儲存解決方案的領導廠商，擁有30年研發與製造經驗。AIC以高密度儲存伺服器、儲存伺服器準系統及AI儲存技術著稱，並於美洲、亞洲與歐洲設有據點，致力於跨產業推動創新應用與技術升級。更多資訊請參考 www.aicipc.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aic--ai--302739066.html SOURCE AIC 營邦企業