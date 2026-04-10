2028 年至 2030 年 Games of the Future 主辦城市競投現已展開

Phygital International 啟動主辦城市競投，邀請各城市在 phygital 競賽於全球持續發展之際，在未來體育領域中擔當領導角色。 阿聯酋杜拜2026年4月10日 /美通社/ -- Phygital International (PI) 是 phygital 體育的全球推廣機構，亦是 Games of the Future 的版權持有方。該機構已正式為 2028、2029 及 2030 年 Games Of The Future 這個全球頂尖的 phygital 體育賽事，啟動主辦城市競投程序。 Games of the Future 糅合沉浸式數碼遊戲與真實體能競技，構建全球舞台，讓數碼世代重拾對體能活動及體育的熱情。 賽事精髓在於運用 phygital 項目，貫通虛擬與傳統體育，鼓勵年輕一代走出螢幕世界，親身參與其中，並培養對健康活力生活的持久投入。

對主辦城市而言，Games of the Future 是一項策略工具，既能鞏固基層及精英體育生態圈，亦能推動青年踴躍參與體能活動，並提升公共健康福祉。 與此同時，賽事融合先進科技、數碼平台與新一代娛樂模式，推動創新進程，使主辦城市成為體育、科技及青年文化交匯領域的先鋒。 誠邀有興趣的城市及機構參與這項競爭激烈的國際遴選程序，競逐主辦這項全球數一數二增長最快的體育盛事。首個重要步驟，乃於 2026 年 7 月 1 日或之前提交意向書。 競投城市須先取得相關政府或官方機關的初步認可，其餘要求及時間安排則隨遴選進程逐一揭示。

是次競投程序的正式展開，緊接 2025 年於阿聯酋阿布扎比圓滿舉行的 Games of the Future。該屆賽事吸引了超過 40,000 名現場觀眾，並在全球取得矚目迴響及深度參與。 根據獨立機構益普索 (Ipsos) 的報告，賽事錄得 4.61 億廣播觀看次數，其中包括 1.37 億獨立觀眾及 5,900 萬小時觀看時間，社交媒體平台亦錄得額外 3.88 億次觀看。 如此熱烈的參與盛況，令 Games of the Future 足以與知名國際盛事並駕齊驅，既彰顯其全球受眾的龐大規模，亦映襯出 phygital 運動浪潮之澎湃。 報告亦顯示，賽事深深吸引積極參與的年輕群體，其中 90% 的觀眾介乎 18 至 34 歲。

這股氣勢延續至即將於 2026 年 7 月 29 日至 8 月 9 日在哈薩克阿斯塔納舉行的 2026 年 Games of the Future，而正在進行的 2027 年主辦城市遴選亦已獲熱烈迴響，包括來自巴西、塞爾維亞及烏茲別克的競投。如今 2028 年至 2030 年競投正式展開，進一步推動 phygital 體育在國際間的快速發展。 Phygital International 的國際市場推廣及傳訊總監 John Hewitt 表示：「主辦 Games of the Future，遠不止於一場全球盛事，更是一個平台，透過體育與科技促進青年參與、加速數碼轉型，並增強國際曝光率。 承襲阿布扎比的輝煌，迎接今夏阿斯塔納的盛會，我們誠邀胸懷抱負的城市，攜手編寫這項全球運動的嶄新篇章。 我們正在尋覓擁有宏大遠見、完善基建及堅定承諾的合作城市，舉辦一屆既能展現本土文化亦能促進體育發展的賽事。」

每屆盛會皆雲集各路 phygital 項目的精英健兒，將傳統體育與電子競技融為一體。 遍及全市的粉絲專區、創新展覽及社區活動，令賽事體驗超越傳統場所及既有觀眾，為主辦城市在旅遊、投資及青年參與方面帶來實際裨益。 ASPIRE 行政總裁兼 2025 年 Games of the Future 阿布扎比本地組委會成員 Stephane Timpano 表示：「從 2025 年阿布扎比 Games of the Future 可見，體育已不再只是體能比拼，更是數碼能力與人類表現交匯的新領域。 賽事匯集來自 60 多個國家約 850 名選手，促進青年投入電競、人工智能 (AI) 及機械人等快速發展的領域，並打造一個促進業界合作的全球平台。 阿布扎比藉此成為別具公信力的典範，讓未來的主辦城市看到如何將這種賽事模式轉化為經濟效益及科技發展。」

主辦城市經由競爭激烈的國際競投程序選出，並根據一套全面的準則進行評審，包括基建配套、執行能力、數碼創新、長遠傳承、社區投入，以及與 phygital 體育核心價值的契合度。 所有競投方案，皆由 Phygital International 召集的獨立專家委員會審議，委員包括體育、科技、賽事執行及管治等領域翹楚，務求令遴選過程透明公正、嚴謹紮實、擇優而取。 如欲查詢主辦 2028 年及以後 Games of the Future 的詳情，請瀏覽 phygitalinternational.com，或透過 [email protected] 聯絡我們。 編輯備註： 關於 Phygital International (PI)： Phygital International 是 phygital 體育運動的全球推廣者，致力推動體育運動的創新及重新定義。 此機構亦是 Games of the Future 的監理機構及版權持有者，統籌各主辦城市的競投事宜。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com，或透過 [email protected] 聯絡我們 關於 Games of the Future (GOTF)： Games of the Future 這項年度國際體壇盛事，糅合現實與數碼世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 已在阿布扎比圓滿舉行，而 Games of the Future 2026 將移師阿斯塔納上演。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://gofuture.games/ 視頻 - youtube.com/watch?v=iQ4jUz0KFqg&feature=youtu.be View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2028--2030--games-of-the-future--302739079.html SOURCE Phygital International