遠離油價焦慮！AION UT 登陸澳大利亞，重塑都市純電新標桿

澳大利亞墨爾本2026年4月10日 /美通社/ -- 4月10日，備受矚目的2026年墨爾本國際車展盛大啟幕。廣汽集團攜旗下GAC和AION產品序列4款車型到場，展示了廣汽在新能源與智能化領域的領先實力，強化「科技廣汽，生態出海」形象。在本次車展上，廣汽正式宣佈旗下全球戰略車型——AION UT在澳大利亞上市。這不僅是廣汽在「One GAC 2.0」全球化戰略下的里程碑發展，更是廣汽深耕澳洲市場、持續踐行「澳大利亞行動」的堅實一步。
作為中國新能源汽車的領軍企業，廣汽始終堅持「科技廣汽、生態出海」的核心理念。秉持「在澳大利亞為澳大利亞，融入澳大利亞，服務澳大利亞，貢獻澳大利亞」的理念，廣汽深耕澳大利亞市場，在產品、渠道、服務、能源生態和出行體系等多方面積極推進。
作為一款專為全球都市年輕群體打造的戰略車型，AION UT憑借極具辨識度的「萌鳥大眼燈」時尚高顏值設計與同級領先的大空間體驗，完美實現了潮流美學與媲美中高級車寬敞空間的兼容；同時，AION UT搭載了高階智能座艙系統，以領先的智能交互體驗、嚴苛的全球製造品質及卓越的續航和補能速度，滿足了澳大利亞用戶在油價飆升背景下對新能源出行的核心期待，成為助力澳大利亞用戶開啟綠色、智慧生活的高品質時尚選擇。
廣汽作為中國少數具備成熟右舵車型開發能力的車企，此次攜4款明星車型亮相墨爾本車展，包括目前在售的GAC EMZOOM、GAC M8 PHEV、AION V和全新上市的AION UT，涵蓋純電、插電式混動、燃油等多種動力形式，重點展示了廣汽在電動化、智能化領域的技術積澱與創新實力，為澳大利亞用戶帶來綠色出行新體驗。
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SOURCE GAC