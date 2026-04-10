香港 - 2026年4月10日 - VT Markets最新發佈的季度報告顯示，今年第一季度，貴金屬板塊波動加劇，黃金、白銀、鉑金和鈀金走勢明顯分化。黃金未能從地緣衝突中受益，鉑金與鈀金則因工業需求疲軟大幅下跌。
1月，黃金延續去年第四季度漲勢，一度創下每盎司5595美元的歷史新高。2月初市場劇烈震盪，金價雖短暫重返5000美元大關，但隨著2月底中東戰事爆發、美元反彈，前期利多因素出盡。目前金價穩定在4500美元附近，季度漲幅約5%。
白銀走勢同樣大起大落。1月底觸及120美元高點後大幅回檔，幾乎腰斬。隨後一度反彈至90美元，但3月起再度走低，當前穩定在70美元附近，季度漲幅不足2%。
鉑金與鈀金則承壓更重。全球油價上漲削弱了工業金屬的需求支撐，大量用於汽油車的鈀金及柴油車的鉑金持續走跌。第一季度鉑金下跌近10%，鈀金跌幅超過15%，與金銀走勢形成顯著分化。
高通脹疊加強勢美元 金價漲勢遭雙重壓制
美伊戰爭爆發初期，金價一度沖高。但隨著油價上漲，市場對通脹反彈可能影響聯儲局降息路徑的擔憂加劇。對不孳息的黃金而言，高利率環境構成實質性利空。與此同時，美元走強推高黃金投資成本，進一步抑制了金價漲幅。
資金面的變化也印證了這一趨勢。據世界黃金協會統計，1月全球黃金ETF淨流入約190億美元，創月度新高；2月淨流入約53億美元，實現連續第九個月淨流入。但到了3月，市場迅速轉向拋售。此前為最大流入地區之一的北美，3月卻成為最大的淨流出地區。
另外交易量也逐步萎縮。現貨交易量在1月創下新高後逐步放緩，場外日均交易量環比下降12%至2450億美元。全球黃金ETF交易量從2月初的280億美元降至月末的120億美元左右。這表明，儘管黃金在地緣政治緊張時仍具避險功能，但市場更擔憂通脹升高可能壓制金價的整體走勢。
停火或升級 二季度黃金面臨兩條路徑
目前，黃金正處於超跌後尋找支撐的階段。經歷利多出盡及聯儲局鷹派立場引發的深度回檔後，第二季度市場關注焦點將集中於地緣衝突走向及其帶來的通脹變化。
近期美伊談判結果反復，戰爭前景難料。VT Markets分析團隊認為，以下兩種情景假設值得關注：
若第二季度雙方達成實質性停火，霍爾木茲海峽重新開放，油價驅動的通脹壓力將有所緩解，降息預期有望回歸。儘管戰爭結束可能會使金價的戰爭溢價短期消退，但長期來看對金價是構成利多的。
另外一種情景是戰爭持續或進一步升級，霍爾木茲海峽繼續受阻，油價將首當其衝上漲。短期內，黃金可能再次出現流動性擠兌，與股市同步下跌；中期來看，將破壞美聯儲的降息預期，抑制金價漲幅。
綜合VT Markets分析團隊的判斷，黃金在第一季度末回檔後，第二季度預計在每盎司4400至4800美元區間築底。若戰爭緩和，短期存在回撤風險；若通脹失控，金價則有衝擊5000美元的潛力。
https://www.linkedin.com/company/89310903/admin/feed/posts/
https://www.facebook.com/VTMarketsCN
https://www.instagram.com/vtmarkets/
VT Markets獨家觀察：地緣衝突與通脹拉鋸 黃金二季度走向何方
香港 - 2026年4月10日 - VT Markets最新發佈的季度報告顯示，今年第一季度，貴金屬板塊波動加劇，黃金、白銀、鉑金和鈀金走勢明顯分化。黃金未能從地緣衝突中受益，鉑金與鈀金則因工業需求疲軟大幅下跌。