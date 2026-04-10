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出版：2026-Apr-10 18:30
更新：2026-Apr-10 18:30
PR Newswire

BingX 合約網格新增黃金、白銀與原油，為宏觀交易帶來自動化精準新體驗

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巴拿馬城2026年4月10日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日宣布其合約網格交易功能正式擴展至傳統金融資產，新增支援黃金白銀原油。此次更新進一步豐富了 BingX 自動化交易工具可涵蓋的交易標的，讓用戶能直接在 BingX App 上，將系統化交易策略應用於關鍵宏觀資產。

隨著這些大宗商品的加入，BingX 持續強化其快速成長的 TradFi 產品版圖，目前已支援超過 100 種 TradFi 資產。BingX TradFi 已全面整合至 BingX 生態系中，包括合約、現貨、跟單交易以及 BingX AI，為用戶在統一的交易環境中，無縫接觸大宗商品、外匯、股票與指數等多元市場。

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透過將 TradFi 資產整合進網格交易等熟悉工具中，BingX 降低了用戶分散策略配置的門檻，讓他們無需切換平台或改變操作流程，也能參與全球市場交易。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品現貨交易跟單交易TradFi等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

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自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bingx--302739153.html

SOURCE BingX

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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