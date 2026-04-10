BingX 合約網格新增黃金、白銀與原油，為宏觀交易帶來自動化精準新體驗

巴拿馬城2026年4月10日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日宣布其合約網格交易功能正式擴展至傳統金融資產，新增支援黃金、白銀與原油。此次更新進一步豐富了 BingX 自動化交易工具可涵蓋的交易標的，讓用戶能直接在 BingX App 上，將系統化交易策略應用於關鍵宏觀資產。

隨著這些大宗商品的加入，BingX 持續強化其快速成長的 TradFi 產品版圖，目前已支援超過 100 種 TradFi 資產。BingX TradFi 已全面整合至 BingX 生態系中，包括合約、現貨、跟單交易以及 BingX AI，為用戶在統一的交易環境中，無縫接觸大宗商品、外匯、股票與指數等多元市場。