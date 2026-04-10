明音基金會締造十年影響力，載譽慶典

香港2026年4月10日 /美通社/ -- 於香港註冊的慈善機構明音基金會有限公司(LumiVoce Foundation Limited)，致力於以藝術為橋樑推動具價值引領性的生物多樣性教育，將於 2026年4月18日舉行以「生態萬花筒」為主題的十周年慈善晚宴，標誌這一重要里程碑。本次盛典獲得各界重量級嘉賓鼎力支持，包括香港特區政府代表、環境界、藝術界、學術界人士，香港總商會代表，以及知名商界與慈善界領袖。眾嘉賓的蒞臨，不僅印證基金會在助力香港青年心理健康、推動生物多樣性教育方面的深遠影響力，更彰顯各界攜手共建具創意、同理心與可持續未來的共同承諾。

明音基金會由音樂家、教育家及領導力專家劉螢螢博士於2016年創立，重新定義生物多樣性教育的內核，致力實現人與自然的和諧共生。基金會融合美育（AE）與社交情感學習（SEL）理念，突破傳統科學教育的邊界，培養新一代兼具同理心的領袖人才。這一獨特教育模式賦予青年面對挑戰的韌性與勇氣，將氣候焦慮轉化為創造性行動，讓青年真正熱愛自然 —— 只因「我們守護所珍愛的一切」。

過去十年間，明音基金會已惠及超過32,000名兒童、教育工作者及家庭，並與270多所學校及機構合作，致力於培養未來社會不可或缺的核心能力——同理心與創造力。