EX.IO 與Payment Asia強強聯手 為香港合規穩定幣提供全方位生態支持

Payment Asia成立於1999年，致力為亞洲的中小企以至跨國企業提供創新的支付技術及電子支付方案。Payment Asia為客戶準備了簡單及省時的綫上綫下支付系統，涵蓋信用卡、扣帳卡、電子錢包，以及為企業度身訂造涵蓋各種資產類型的全渠道支付方案。在過去十年，公司積極革新，在業務中加入數碼市場推廣、電子商貿、AI顧問服務等元素，滿足商戶的需要。 是次 EX.IO 與 Payment Asia合作，正是希望發揮雙方於各自領域所長，內容涉及香港合規穩定幣等數字資產上架、支付等多場景，目標是協助香港合規穩定幣構建出完整、實際的全鏈路發展生態。雙方主要協作方向包括：

（1）託管及兌換 待香港合規穩定幣在EX.IO平台上架後， EX.IO將支持 Payment Asia 在香港合規穩定幣持有方面的託管服務，以及探索香港合規穩定幣與法幣（如美元、港元）之間的便捷交易及兌換服務。長遠而言，雙方將共同推動香港合規穩定幣應用場景，以加速市場採納。 （2）合規穩定幣收單發展 雙方將合作整合技術與商戶服務資源，共同探索對規穩定幣的後續合規安排。Payment Asia將依託其龐大的商戶網絡，結合EX.IO的數字資產交易與託管能力，為商戶提供穩定幣支付結算解決方案，協助商戶實現從收單到結算的全流程對接，提升支付效率並降低交易成本。

雙方相信，是次戰略合作將整合雙方的核心優勢，推動香港合規穩定幣在數字資產產業與實體經濟中的高效融合與廣泛落地，真正賦能數字資產及支付等相關業界，促進香港金融科技產業進一步成長。 香港合規穩定幣市場潛力可觀 合作時機恰逢其時 此次合作正值香港完善穩定幣監管框架的關鍵節點。香港金融管理局於今日（4月10日）下午正式宣佈發出兩張穩定幣發行人牌照。EX.IO 與 Payment Asia 對此表示高度歡迎，雙方將憑藉領先的區塊鏈技術與深厚的支付結算經驗，共同深耕穩定幣底層基礎設施建設，致力於為市場提供更安全、透明且高效的數位資產解決方案。主要投資銀行近期報告指出，香港穩定幣市場規模預計約達160億美元（約1,250億港元），並存在顯著上升空間。若貨幣總量持續增長、市場需求增加、相關鏈上活動激增，其市場規模更有望進一步擴大。

雙方相信，發行商、交易平台及支付公司均將從合規穩定幣生態建構中全面受惠。透過本次合作，EX.IO相信平台資產種類、交易量與用戶黏性等平台關鍵發展指標將獲得進一步提升，Payment Asia則相信憑藉其龐大的商戶網絡與收單服務能力，能進一步拓寬合規穩定幣的線下及線上應用場景，帶動商戶與終端用戶的廣泛採用，從而鞏固其作為領先支付服務商的市場地位。雙方將積極推動香港合規穩定幣在實體支付與 RWA 等場景的廣泛採用，共同把握香港合規穩定幣生態爆發的巨大機遇。

EX.IO 聯合創辦人兼行政總裁吳晨女士表示：「香港首個合規穩定幣落地，這對本港數字資產生態圈是重大利好。EX.IO與 Payment Asia 的合作恰逢其時，透過穩定幣申購、交易、兌換、託管及理財的全鏈路服務合作，雙方將合作探索潛在香港合規穩定幣從上架到應用的一站式生態圈。未來，我們將持續與各方合作，為用戶帶來安全、高效的香港合規穩定幣及其他數字資產的優質使用體驗，助力香港鞏固國際數字資產樞紐地位。」 Payment Asia首席運營官鄧桂球先生表示：「Payment Asia一直致力於引領支付行業的創新發展。此次與EX.IO達成戰略合作，標誌著我們在構建合規穩定幣應用生態方面邁出關鍵一步。通過結合EX.IO在數字資產領域的合規優勢與我們在支付收單領域的深厚經驗，我們有信心為香港市場打造從交易到支付閉環的穩定幣基礎設施，助力實體經濟更有效地接入數字資產時代的機遇。」

關於 EX.IO EX.IO 是受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP），自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）核准。作為香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下，首批通過『被視作獲發牌』制度審核的平台之一，EX.IO 確立了其領先合規交易所地位。同時，平台亦是香港引進重點企業辦公室（OASES）體系內，唯一獲納入的 VATP。 關於Payment Asia Payment Asia 成立於 1999 年，是一間領先的香港電子支付供應商及電子商務管理公司，專門為本地及全球企業提供最安全、快捷的支付方案。Payment Asia逐步拓展業務，推出不同的增值服務，包括數據分析和數碼營銷定制服務等等。成立逾二十五年，Payment Asia堅持以專業﹑奮進和創新為公司使命，望與客戶繼續相伴成長。

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