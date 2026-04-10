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出版：2026-Apr-10 20:31
更新：2026-Apr-10 20:31
PR Newswire

新華絲路：中國白酒品牌五糧液作為榮譽戰略合作夥伴，共慶博鰲亞洲論壇成立25週年

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北京2026年4月10日 /美通社/ -- 中國白酒生產商五糧液以「博鰲亞洲論壇2026年年會榮譽戰略合作夥伴」「博鰲亞洲論壇2026年年會指定用酒」身份，參與了博鰲亞洲論壇2026年年會，以此紀念論壇成立25週年。

此次年會於3月24日至27日舉行，主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。自2018年以來，五糧液已連續九年與該論壇展開合作。

在其品牌展位上，五糧液展示了生肖主題白酒產品以及世界盃主題產品。該展位還設置了戶外快閃體驗區，提供酒精度為29度的飲品，設有機器臂調酒區，並配備了互動遊戲。五糧液還參加了全體大會、2026年理事會會議以及論壇成立25週年紀念晚宴。

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3月26日，五糧液舉辦了「和美銀禧 五糧之嶼——五糧液敬賀博鰲亞洲論壇25週年尊享之夜」，推出了三款以酒精度分別為29度、39度和52度的五糧液酒為基酒的雞尾酒，演繹了從「禮讚過往」「敬頌當下」到「敬赴未來」的情感昇華。

3月20日至4月30日期間，五糧液在海南全省免稅及零售渠道開展「五糧液•博鰲消費季」，通過促銷和互動活動吸引消費者參與。

「博鰲之約」是五糧液深耕國際化佈局的生動縮影。截至目前，五糧液「和美全球行」活動已覆蓋19個國家和地區。該公司已在亞太地區、歐洲和美洲設立了三大國際營銷中心，並在中國香港、日本東京和新加坡開設了「五糧液大酒家」，將中國白酒融入當地社交場景。

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初始鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/25-302739254.html

SOURCE 新華絲路

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