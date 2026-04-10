AKEEYO 於 2026 香港環球資源電子消費品展覽會正式亮相 展出 AKY-NV-X2、AKY-710 Lite 及 AKY-730 Pro

此次展覽是 AKEEYO 的重要里程碑，品牌將攜完整相機生態系統亮相亞洲頂尖電子採購盛事，讓來自全球的經銷商、代理商及行業專業人士親身體驗其最新創新產品。

深圳2026年4月10日 /美通社/ -- AKEEYO 是領先的兩輪及四輪車智能影像記錄方案開發商，將於 2026 香港環球資源電子消費品展覽會（2026 年 4 月 11 至 14 日，香港亞洲國際博覽館）參展，展位號碼為 7S20 。

專業單車及電單車運動相機

旗艦型號 AKY-730 Pro 領銜陣容，搭載 8MP Sony IMX678 感光元件、1/1.8" 全片幅 60FPS 拍攝、內置 GPS、1.14" 觸控螢幕、EIS 陀螺儀防震、3300mAh 電池及 IP66 防水功能。影片。

AKY-710 Pro 配備 8MP GC8613 感光元件，支援 EIS 防震、雙頻 Wi-Fi，續航達 4.5 小時，以具競爭力的價格提供高解析度影像。AKY-710S 同樣配備 142° 超廣角及 Sony STARVIS 2.0 IMX335 技術；而超輕巧的 AKY-710 Lite（僅重 101g）則提供 2K 錄影及長達 7.5 小時的電池續航，適合日常騎行使用。

智能行車記錄儀系統

AKY-NV-X2 是 AKEEYO 迄今最先進的車用行車記錄儀，集 2K 雙通道錄影系統（可選配第三路 AHD 鏡頭）、11.26" IPS 大螢幕、1/1.8" 大感光元件全彩夜視功能、超級 AI 盲點偵測（BSD）、語音控制、G 感應器緊急鎖定、全天候停車監控及可選配胎壓監測（TPMS）於一身。影片。