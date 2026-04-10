Supermicro 推出全新 Gold Series 企業伺服器解決方案加快部署時間

加州聖荷西2026年4月10日 /美通社/ -- 專注於人工智能 / 機器學習 (AI/ML)、高效能運算 (HPC)、雲端、儲存及 5G / 邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 宣佈推出預先配置的 Gold Series 企業伺服器解決方案，為企業 AI、運算、儲存及智能邊緣工作負載完善締造。 全新 Gold Series 系列包括超過 25 款不同伺服器系統，均建基於 Supermicro 經市場驗證的產品系列，當中包括性能經過完善的單一處理器及雙處理器伺服器。 Gold Series 已預先配置中央處理器 (CPU)、圖形處理器 (GPU)、記憶體、儲存裝置及其他關鍵組件，並可從 Supermicro 的倉庫直接出貨，一般只需三個工作天。

客戶盡享現貨伺服器解決方案之便，專為各種運算、AI、儲存及智能邊緣工作負載作出最佳配置

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Gold Series 產品直接送達客戶手中，配備企業工作負載所需的一切，讓客戶更快獲取我們領先業界的伺服器系列，大幅縮短交付時間，加速網上啟用。 客戶訂購 Gold Series 系統時大可放心，有關配置不僅在出貨前已按工作負載加以完善並通過驗證，而且相關伺服器平台已於全球數據中心作出大規模部署。」

如欲了解更多資訊或查看特定配置，請瀏覽 https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Supermicro Gold Series 系統劃分為四大不同的工作負載類別，所配置的組件均針對特定企業工作負載作精心完善：