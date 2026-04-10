Adyen 推出 Intelligent Money Movement，以整合企業支付、流動資金管理及資金發放

紐約2026年4月10日 /美通社/ -- 全球頂尖企業首選的金融科技平台 Adyen 今天隆重推出 Intelligent Money Movement，此嶄新產品把支付、流動資金管理及資金發放貫通於單一平台。 此解決方案專為大型環球企業而設，讓 Etsy、Expedia Group 和 Vinted 等公司更快地調撥資金、實時了解現金流動情況，同時減少營運上的繁複程序。 對環球企業而言，財務運作依然錯綜複雜，並因服務供應商分散而負擔沉重。 客戶透過信用卡、銀行轉帳及本地支付方式以多種貨幣進行支付，而客戶、外部供應商及合作夥伴都期望資金獲取能夠更加快捷、更具彈性。 財資團隊不得不穿梭於各個零散的金融服務供應商之間，才能處理現金流生命週期中的不同環節。

Adyen 財務總監 Ethan Tandowsky 表示：「環球商業以實時模式運作，但資金流動卻仍處於支離破碎的階段。 Intelligent Money Movement 旨在填補支付、流動資金管理與資金發放之間的缺口。 藉著將資金生命週期匯聚於單一平台，我們讓企業更快獲取資本、提升營運資金效率，並更主動地作出財務決策。 過去幾年，隨著人工智能 (AI) 應用和經濟狀況波動，財務總監辦事處必須應對急速變化及各種不明因素。 提升財資人員的靈活應變能力，有助其為公司及其營運創造真正價值。」 當企業擴展至更多市場和開拓不同收入渠道時，這種複雜性亦隨之層層遞增。 一般企業常要與五至六間主要銀行往來，管理超過 40 個不同的銀行賬戶，同時還要使用 12 間收款與資金發放服務供應商。 財資人員為了掌控資金流向和了解現金流狀況，往往要依賴人手處理或度身打造的工作流程，因而耗費大量資源。 如果還要應付因公司收購而累積的技術債務，或是不兼容的舊系統，挑戰將變得更為嚴峻。 Adyen 與波士頓諮詢集團 (Boston Consulting Group) 聯合發布的 《財資報告》(Treasury Report) 顯示，48% 的財務總監認為缺乏透明度及流動資金預測準確性是最大難題，並指出財資團隊需要耗用超過 20% 的時間處理收款與資金發放事宜。

Intelligent Money Movement 之所以別樹一幟，正源於 Adyen 的多項核心能力： 統一平台：有別於許多供應商依賴拼湊而成的收購技術及第三方整合，Adyen 將其完整的金融科技技術堆疊構建於單一平台之上。 如此一來，支付、流動資金管理及資金發放皆能融匯於同一系統。 全球銀行牌照：Adyen 是極少數同時在美國、英國及歐洲擁有自家銀行牌照的金融科技公司。 此基礎架構可直連支付系統及卡網絡，有助減少中間環節，並縮短資金結算時間。 Intelligent Money Movement 產品專為需要大規模處理複雜支付與資金發放流程的企業而設，涵蓋保險、零售電商平台、出行與外送平台、網上旅行社等行業。

Expedia Group 全球支付副總裁 Jing Yang 表示：「在旅遊業中，從旅客最初預訂，到最終向房東進行資金發放，這個全球範圍內的資金流動過程極為複雜，因此必須非常穩定可靠。 利用 Intelligent Money Movement 整合收款與撥款，讓我們能在同一平台上更有效地管理整個財務生命週期。 這既有助簡化營運，並確保房東獲得流暢而可靠的體驗。」 Vinted 支付副總裁 Modestas Tursa 表示：「把資金流集中在單一平台上，是 VintedPay 實現規模化擴展的重要動力。 透過同一基礎設施來統籌收款與付款，我們得以精簡營運，並取得擴展金融服務所需的穩健根基。 這種安排令我們心無旁騖，專注為會員締造值得信賴的體驗。」

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Adyen (AMS: ADYEN) 是領先企業首選的金融科技平台。 Adyen 透過提供端到端支付能力、數據驅動的洞察分析，以及一站式全球金融產品方案，幫助企業更快實現其目標。 Adyen 在全球設有辦公室，合作企業包括 Meta、Uber、H&M、eBay 及 Microsoft 等。 Adyen 於日常營運中，持續精進並拓展其產品陣容。 新產品及功能會透過新聞發佈以及公司網站上的產品更新作公佈。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/adyen--intelligent-money-movement-302739292.html SOURCE Adyen