SuperX日本全球供應中心完成首批產品交付，日本戰略合作夥伴關係達成重要里程碑

新加坡2026年4月10日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（那斯達克股票代碼：SUPX）（以下簡稱「SuperX」或「公司」），一家新興的全端式AI資料中心基礎設施解決方案提供商，今日宣布，其位於日本的全球供應中心已於2026年3月24日成功向Digital Dynamic Inc.（以下簡稱「DDI」）完成首批高效能AI伺服器的交付。 此次首批交付標誌著SuperX與戰略合作夥伴DDI和eole Inc.（東京證券交易所，股票代碼：2334）在日本合作的重要里程碑，也體現了公司致力於提供高可靠、前沿運算基礎設施的承諾。

「在SuperX，我們的使命是透過提供高效能基礎設施，為全球人工智慧產業築牢基石，」SuperX技術長Kenny Sng表示。「我們在日本的戰略合作夥伴關係正是這一核心價值的體現。此次首批交付不僅僅是一筆交易，更是深度、長期合作的開始，旨在加速日本的數位化轉型，並為技術卓越性樹立新標準。」 首批交付的是專為日本市場配置的SuperX XI6150伺服器。這些伺服器配備了高效能6530 CPU和RTX Pro 6000專業級GPU，並搭配高規格的記憶體和儲存配置。此次交付還包括一站式服務包，涵蓋在客戶指定資料中心的伺服器上架、硬體上電測試、資產文件整理以及三年維護支援。該維護方案結合了5×8小時下一個工作日（NBD）的遠端和現場服務，並在需要時提供備件預置支援。

同型號高效能AI伺服器的後續批次產品預計將於2026年4月下旬開始交付與安裝，計畫於2026年8月底前完成部署。 依託日本嚴格的製造執行標準，日本全球供應中心已建成一條年產能高達20,000台AI伺服器的生產線。為支援在地化交付和營運效率，公司已部署專業的在地服務團隊，將全球技術資源與在地備件網路相結合，以幫助確保快速部署和穩定的產品運行。 「日本全球供應中心的投產以及首批產品的順利交付，是公司實施其全球戰略的重要一步，」SuperX全資日本子公司SuperX Industries Co. Limited執行長Aiko Furukawa表示。

關於SuperX AI Technology Limited（那斯達克股票代碼：SUPX） SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商。公司透過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品整合，以及端到端的營運與維護。 其核心產品包括高效能AI伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲端和AI智慧體。 公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲端及邊緣運算部署等。 欲了解更多資訊，請造訪 www.superx.sg

關於 Digital Dynamic Inc Digital Dynamic Inc. 是日本成長最快的 AI 基礎設施營運商之一，其基於 NVIDIA 的推論 GPU 資源部署正在迅速擴大。2026 年，公司計畫完成位於鹿兒島縣和福島縣的 AI 資料中心建設，進一步鞏固日本下一代 AI 運算基石。 關於 eole Inc eole Inc. 是日本的一家上市公司，在國內 GPU 伺服器市場的影響力日益增強。公司為 AI 資料中心開發專案提供投資及業務拓展支援，在推動日本 AI 基礎設施生態系統發展中發揮著積極作用。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性聲明。 此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。 我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。 您可以透過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。 在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。 這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

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