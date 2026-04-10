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出版：2026-Apr-10 21:11
更新：2026-Apr-10 21:11
PR Newswire

各國承諾向全球環境基金提供 39 億美元資金，以支持其第九次增資計劃

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為期四年的融資承諾將支援發展中國家加快行動，以實現 2030 年環境目標

華盛頓2026年4月10日 /美通社/ -- 各捐助國已承諾向全球環境基金（Global Environment Facility，簡稱 GEF）提供首筆 39 億美元資金，用於其第九次增資週期，充分展現透過多邊合作實現國際環境目標的堅定承諾。

這筆可觀資金將使 GEF 得以加強「自然正向 (Nature-positive) 」發展的投資，協助發展中國家應對最迫切的優先事項，並創造惠及人類與生態系統的全球環境效益。

預計在 5 月底舉行的 GEF 理事會會議上，將會有更多支持此輪具規模且雄心勃勃的四年融資計劃的承諾，屆時最終增資方案將獲正式批准。

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請閱讀完整新聞稿（英文法文西班牙文

全球環境基金代理行政總裁兼主席 Claude Gascon 表示：「本輪增資傳遞出一個明確訊息：即使在各項優先事項互相競爭的情況下，全球仍未放棄大自然。 我們的捐助國已迎難而上，為地球創造更美好的未來作出大膽承諾。 GEF-9 未來四年的工作，將反映出這股致力實現 2030 年環境目標的雄心壯志。」

GEF-9 投資週期將涵蓋 2026 年 7 月至 2030 年 6 月。 未來四年，以下四大整體優先事項將界定 GEF 的目標與推行方針：

  • 整合與綜合項目 (Integration and Integrated Programs)
  • 混合融資 (Blended Finance)
  • 全政府與全社會參與方式 (Whole-of-Government and Whole-of-Society Approaches)
  • 為最不發達國家 (LDC) 及小島嶼發展中國家 (SIDS) 提供穩健資金支持，並大幅加強支援原住民及當地社群 (IPLC)
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第 71 屆 GEF 理事會會議將於 2026 年 5 月 31 日至 6 月 3 日在烏茲別克撒馬爾罕舉行。 該會議將於第八屆 GEF 大會舉行前召開，屆時各國的資金承諾將正式對外公布。

關於 GEF

全球環境基金 (GEF) 是全球規模最大的多邊環境基金。 其旗下各項基金協同運作，綜合應對地球最迫切的挑戰。 其融資有助發展中國家應對複雜挑戰，並推動實現國際環境目標。 在過去三十年中，GEF 已提供超過 270 億美元的資金（主要以撥款形式），並額外動員約 1,550 億美元，用於支持由各國主導的優先項目。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.thegef.org

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Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-39--302739286.html

SOURCE Global Environment Facility

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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