各國承諾向全球環境基金提供 39 億美元資金，以支持其第九次增資計劃

為期四年的融資承諾將支援發展中國家加快行動，以實現 2030 年環境目標

華盛頓2026年4月10日 /美通社/ -- 各捐助國已承諾向全球環境基金（Global Environment Facility，簡稱 GEF）提供首筆 39 億美元資金，用於其第九次增資週期，充分展現透過多邊合作實現國際環境目標的堅定承諾。

這筆可觀資金將使 GEF 得以加強「自然正向 (Nature-positive) 」發展的投資，協助發展中國家應對最迫切的優先事項，並創造惠及人類與生態系統的全球環境效益。

預計在 5 月底舉行的 GEF 理事會會議上，將會有更多支持此輪具規模且雄心勃勃的四年融資計劃的承諾，屆時最終增資方案將獲正式批准。