SuperX公佈股份回購計畫進展 彰顯長期發展信心

新加坡2026年4月10日 /美通社/ -- AI 基礎設施解決方案提供商 SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX，簡稱「公司」或「SuperX」）今日發佈股份回購計畫最新進展，披露此前獲董事會批准的股份回購計畫執行詳情。 2025 年 11 月 26 日，公司董事會正式批准一項股份回購計畫，授權公司回購總額不超過 2000 萬美元的普通股。 截至 2026 年 4 月 9 日，公司已依據該計畫累計回購了 1,286,580 股普通股。平均淨回購價格為每股普通股 8.93 美元。 股票回購計畫的持續執行，彰顯了董事會對 SuperX 長期成長與商業模式的信心。公司認為，目前的市場估值並未充分反映其內在價值，也未完全體現其作為全端 AI基礎設施解決方案供應商的強勁成長潛力。該計畫使公司能夠在保持所需財務彈性的同時，進行策略性的資本配置，進而提升長期股東價值。

本次股份回購嚴格遵守適用的證券法律法規，包括經修訂的《1934 年美國證券交易法》項下 10b-18 規則的安全港條款。公司將根據市場情況適時開展回購，交易方式包括公開市場現價回購、私下協商交易、大宗交易及其他合法合規方式。 關於 SuperX AI Technology Limited (NASDAQ:SUPX) SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 資料中心提供全面的專利硬體、先進軟體及端到端服務組合。公司的服務涵蓋高級方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成以及端到端運維。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800V 直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲和 AI 智慧體。公司總部位於新加坡，服務於全球機構客戶，包括企業、研究機構、雲端及邊緣計算部署。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.superx.sg

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