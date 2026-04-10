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出版：2026-Apr-10 21:10
更新：2026-Apr-10 21:10
PR Newswire

SuperX公佈股份回購計畫進展 彰顯長期發展信心

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新加坡2026年4月10日 /美通社/ -- AI 基礎設施解決方案提供商 SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX，簡稱「公司」或「SuperX」）今日發佈股份回購計畫最新進展，披露此前獲董事會批准的股份回購計畫執行詳情。

2025 年 11 月 26 日，公司董事會正式批准一項股份回購計畫，授權公司回購總額不超過 2000 萬美元的普通股。

截至 2026 年 4 月 9 日，公司已依據該計畫累計回購了 1,286,580 股普通股。平均淨回購價格為每股普通股 8.93 美元。

股票回購計畫的持續執行，彰顯了董事會對 SuperX 長期成長與商業模式的信心。公司認為，目前的市場估值並未充分反映其內在價值，也未完全體現其作為全端 AI基礎設施解決方案供應商的強勁成長潛力。該計畫使公司能夠在保持所需財務彈性的同時，進行策略性的資本配置，進而提升長期股東價值。

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本次股份回購嚴格遵守適用的證券法律法規，包括經修訂的《1934 年美國證券交易法》項下 10b-18 規則的安全港條款。公司將根據市場情況適時開展回購，交易方式包括公開市場現價回購、私下協商交易、大宗交易及其他合法合規方式。

關於 SuperX AI Technology Limited (NASDAQ:SUPX)

SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 資料中心提供全面的專利硬體、先進軟體及端到端服務組合。公司的服務涵蓋高級方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成以及端到端運維。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800V 直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲和 AI 智慧體。公司總部位於新加坡，服務於全球機構客戶，包括企業、研究機構、雲端及邊緣計算部署。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.superx.sg

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安全港聲明

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時以口頭或書面形式發表前瞻性陳述。我們基於對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述，這些陳述來源於我們目前掌握的資訊。您可以通過非歷史性質的術語來識別前瞻性陳述，特別是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預料」、「構思」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預計」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語及其否定形式。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述產生重大差異。

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前瞻性陳述僅為預測。讀者請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，且實際事件和結果可能因涉及我們的風險、不確定性和假設而產生重大差異。我們沒有義務根據不確定性及假設的結果公開更新或修正任何前瞻性陳述，本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/superx--302739278.html

SOURCE SuperX AI Technology Ltd

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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