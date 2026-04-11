达势股份-達美樂中國2026第一季度持續擴張，驗證可複製的門店經濟模型

香港2026年4月11日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國(「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」)(1405.HK)是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。2026年第一季度，在複雜多變的消費環境下，公司持續深耕中國這一仍具廣闊增長空間的比薩市場，依託經市場驗證的4D戰略，即高質量的門店開發(Development)、高質價比的美味比薩(Delicious Pizza at Value)、高效的外送體驗(Delivery)和數字化能力(Digital)，實現門店規模與經營質量雙提升，展現出穩健的業務韌性與增長潛力。

新市場門店表現持續強勁。在達美樂全球超過22,100家門店網絡中，達美樂中國包攬開業前30天銷售額排名前50的全部席位，充分印證了中國市場的巨大潛力與公司卓越的運營能力。按門店數量計算，中國大陸市場已成為達美樂比薩全球體系中第三大國際市場。 在數字化方面，公司在持續拓寬消費者基礎的同時，也加深了對消費者偏好的洞察。2026年第一季度，達美樂中國在產品創新上持續發力，上新多款全球風味，其中包括馬年新春限定的招財進寶松茸火腿犛牛比薩、經典升級的意式肉醬肉肉PLUS比薩、口感創新的雪球芝士瑪格麗特比薩以及滿足芝士愛好者需求的四重芝士大滿貫比薩。同時迭代產品組合，推出兩款全新米飯和意麵菜品，為顧客提供更多選擇的同時提升產品價值。這些新品在各區域消費者中均獲得良好反饋，在消費環境疲軟、競爭加劇的背景下，仍有效帶動了消費者偏好和銷售額增長。

營銷活動方面，公司重啟經典「超級週買一送一」*促銷活動，並將「接二連三」特惠活動延長至星期四，通過價值營銷活動進一步提升顧客到店率與訂單量，同時，公司開展IP聯名合作，與敦煌博物館合作推出獨家文創產品，將傳統文化元素融入品牌體驗，持續強化品牌親和力與文化認同。 會員體系的規模擴張亦印證了公司數字化戰略的成效。截至2026年3月31日，達美樂中國會員計劃「達人薈」規模突破3,880萬，2025年同期為2,720萬人。過去12個月內，1,760萬新顧客通過自有或第三方渠道完成首次下單。沉澱的用戶數據進一步支持個性化推薦、精準營銷與高效運營，從而增強用戶粘性與複購率。

隨著品牌資產持續積累、品牌勢能不斷增強，達美樂中國將繼續推進4D戰略，計劃2026年全年淨新增約350家門店，進一步提升市場滲透率。 目前，達美樂中國已納入恒生綜合指數、滬深港通等主要指數，彰顯了資本市場對公司發展前景的認可。憑藉穩健的執行能力、具吸引力的單店經濟模型及卓越的運營效率，公司有望在動態且競爭激烈的市場環境中持續實現高質量增長，為股東創造長期可持續價值。 *「超級週買一送一」和「接二連三」活動參與城市說明請以達美樂比薩中國官方網上訂餐渠道頁面顯示或客服反饋為準。

關於达势股份 达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過22,100家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2026年3月31日，达势股份在中國大陸72個城市經營超過1,462家門店。

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