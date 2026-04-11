都靈，義大利 - 2026年4月11日 - XEV 今日宣布，其全新的 Customer-to-Manufacturer（C2M，客戶直連製造商）生態系統已正式於歐洲推出。此一直購模式透過將車輛所有權與電池服務分離，旨在降低消費者進入電動車市場的門檻。透過該計畫，客戶可購買 XEV 車輛，同時租賃其電池容量，從而降低前期購車成本，並回應歐洲電動車普及的兩大主要障礙：高昂的購買價格，以及對電池折舊與殘值的疑慮。XEV目前正在與有實力的合作夥伴進行洽談，許多知名大企業都希望提前佈局新能源產業以搶佔先機，此舉將幫助他們迅速拓展並快速進入新能源汽車領域。



XEV 將在歐洲推出全新「硬體＋服務」電動車模式，降低入門成本並擴大換電服務可及性

此次推出標誌著對傳統經銷商模式的重大轉變。傳統模式仰賴高成本庫存及標準化現車配置。透過 XEV 的 C2M 模式，駕駛人可直接在線上配置車輛，實現個人化生產，同時降低通常被計入零售價格中的資本負擔。



「我們不只是製造汽車，我們正在重新定義車輛擁有方式，」XEV 管理團隊表示。「我們的目標，是讓汽車生產像智慧型手機製造一樣靈活。我們為使用者提供城市生活真正所需的一切，同時免除傳統持有模式帶來的財務負擔。」



為歐洲城市而生，由使用者自訂



XEV 的車款專為高密度都市環境設計。YOYO 車長約 2.5 公尺，能靈活穿梭於狹窄街道與擁擠市中心，同時仍提供高度個人化的配置選擇。



透過 XEV 的線上平台，客戶可選擇車身外觀顏色、內裝材質、輪圈設計及其他功能配置，完成車輛客製化。這些選項將直接導入 XEV 的柔性生產模式，支援大規模客製化，而非提供千篇一律的現貨庫存。



3 分鐘滿電：解決充電危機



續航焦慮仍是歐洲電動車發展的一大關鍵障礙，對於缺乏私人家用充電設施的駕駛人而言尤為如此。XEV 透過其專有的換電網路回應此一挑戰。



XEV YOYO 與即將推出的 XEV XPRESSION 均採用模組化電池系統設計。駕駛人無須在充電站等待數小時，只需駛入專用站點，即可在約 3 分鐘內完成全自動電池更換。



這項「SWAPPING」技術不僅節省時間，亦可提升商用用戶的營運效率，並使車輛不受電池衰退影響。由於駕駛人並不擁有電池，因此無須擔心電芯壽命影響車輛轉售價值。這為車主帶來「Zero Usage Anxiety（零使用焦慮）」的體驗。



商業應用：賦能最後一哩經濟



XEV 平台的靈活性遠不止於個人通勤使用，其設計亦著眼於快速成長的最後一哩經濟。該平台可支援最後一哩配送車輛及共享出行車隊。



XEV 為物流公司提供專用封閉式貨運配置。車輛亦可針對小型商業用途進行客製化，例如行動咖啡車或零售販售車。對小型企業主而言，該車輛可作為可依特定行業需求配置的移動資產，實質降低創業門檻。



XEV 已與歐洲主要物流企業啟動試點專案，以驗證該模式在高頻都市通勤與商業配送場景中的可行性。對汽車共享服務而言，YOYO 的高使用率與低維護需求，使其成為按時計費租賃車隊的理想資產。其模組化設計亦有助於透過便捷維修與零件升級，支持更環保的產品生命週期。相較於傳統車輛在單一關鍵系統故障時往往即遭汰除，此設計可延長產品壽命並減少浪費。



面向新時代的策略性供應鏈



XEV 透過策略性製造模式實現此等靈活性。公司採取輕資產策略，深度協同成熟的亞洲汽車供應鏈，以在不造成傳統製造模式冗重負擔的前提下，確保嚴格的品質控管與成本效益。



同時，XEV 亦致力於歐洲在地化布局。公司目前正於歐洲各地建立組裝樞紐與換電網路，以更有效服務當地市場需求。此雙軌策略使 XEV 得以結合全球製造實力與在地市場應變能力，確保技術雖具全球規模，支援與基礎設施卻能在地落實。



上市資訊



XEV YOYO 已於包括義大利與德國在內的部分歐洲市場啟動銷售與交付。公司將持續擴展其基礎設施，以支援日益成長、追求更智慧且更潔淨城市移動方式的用戶網路。



如欲了解 YOYO 與換電網路的更多資訊，請造訪 https://www.xev-global.com/yoyo；如欲探索即將推出的XPRESSION 車型，請造訪 https://www.xev-global.com/xpression。

